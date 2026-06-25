PP, Vox y Junts tumban en el Congreso un decreto ley para conceder más deuda a Renfe para la compra de trenes

El ministro de Transportes, Óscar Puente, durante una sesión plenaria en el Congreso de los Diputados, a 25 de junio de 2026, en Madrid (España). - Jesús Hellín - Europa Press

MADRID, 25 Jun. (EUROPA PRESS) -

PP, Vox y Junts han tumbado este jueves en el Congreso un decreto ley del Gobierno con el que se concedía un aumento del margen de deuda a favor a varias instituciones públicas y en concreto a Renfe para la compra de trenes.

Como todo decreto ley, la norma estaba publicada en el Boletín Oficial del Estado (BOE) tras su aprobación en Consejo de Ministros, pero tenía que someterse al Congreso para que este decida si los convalida o los deroga y finalmente ha decidido rechazar su estancia en vigor.

El resto del hemiciclo, incluidas formaciones como UPN, Coalición Canaria o el PNV, han votado a favor de la propuesta. Sin embargo, el resultado final de la votación han sido 173 a favor y 176 en contra.

La norma autorizaba a Renfe y otras empresas públicas estatales (Puertos del Estado, Icex y Salvamento Marítimo) a realizar una serie de operaciones de crédito extraordinarios para no comprometer sus inversiones ante la imposibilidad de actualizar los límites de endeudamiento ordinarios por la prórroga de los Presupuestos.

En el caso de Renfe, el decreto autorizaba a la compañía ferroviaria a concertar una o varias operaciones extraordinarias de crédito por un importe máximo de 671 millones de euros durante el ejercicio de 2026 para principalmente adquirir material rodante.

JUNTS: "SÁNCHEZ SE TIENE QUE APARTAR"

Durante el debate de la iniciativa, el diputado de Junts Josep Maria Cruset ha aprovechado su turno de intervención para cargar contra el Gobierno y para avisar de que si el Ejecutivo quiere contar con los independentistas el presidente Pedro Sánchez "se tiene que apartar".

"Con esto no pueden contar con nosotros. Si quieren avanzar en la legislatura, ya saben la solución que se aparte el señor Sánchez y que se elija un nuevo presidente para parar a la extrema derecha y para cumplir los acuerdos", ha remachado.

Durante del debate, tanto el PP como Vox han reprochado al ministro Puente que pretenda aumentar los límites de endeudamiento de Renfe, Puertos del Estado, Icex y Salvamento Marítimo mediante un decreto ley y no en el proyecto de Presupuestos, que lleva prorrogado desde 2023.

"Un gobierno que en este real decreto ley incluye como extraordinaria y urgente necesidad la compra de una sede para Icex es una verdadera tomadura de pelo", ha dicho Pablo Sáez, de Vox. Del lado del PP, Pilar Alía Aguado ha censurado que el decreto es fruto de la "mala gestión" y la "dejadez" del Ejecutivo por no aprobar Presupuestos y no actualizar los créditos asignados a las empresas públicas.

Para zanjar el debate del decreto, el ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, se ha subido a la tribuna del Congreso para reprochar a estas tres formaciones sus posiciones y les ha avisado que con sus votos no responden ante al Gobierno, sino ante "los ciudadanos y ante su conciencia".

SE SALVA EL VERANO JOVEN

Por otro lado, el hemiciclo sí ha convalidado el decreto del Verano Joven 2026, iniciativa que cuenta con un presupuesto de 130 millones de euros para conceder descuentos de hasta el 90% en viajes en autobús y tren realizados por jóvenes en el periodo estival.

Sólo Vox ha votado en contra de esta propuesta, mientras que PP y Junts se han abstenido y el resto de la Cámara han votado a favor de esta medida que ya lleva cuatro ediciones.

Todos los jóvenes con nacionalidad española o extranjera y residencia legal en España, nacidos entre el 1 de enero de 1996 y el 31 de diciembre de 2008 podrán acceder con descuentos a billetes de autobús y tren. Para poder beneficiarse de los descuentos, la fecha de viaje debe estar comprendida entre el 1 de julio y el 30 de septiembre de 2026.

El ministro Puente ha destacado durante el debate que se trata de su cuarta edición y que gracias a esta iniciativa son cada vez más jóvenes los que viajan en tren, de modo que sólo en 2025 más de 1,55 millones de personas se beneficiaron del programa con más de seis millones de viajes, un 30% más con respecto al año anterior.

En relación con el impacto económico directo en los jóvenes, Puente ha apuntado que en 2025 los ahorros para el bolsillo los datos de 2025 arrojan "datos muy relevantes", con unos 25 euros por billete sencillo de autobús, unos 19 euros por billete de Alta Velocidad, 10 euros en el caso de media distancia y hasta 170 euros por pase de Interrail. "No estamos hablando de una ayuda simbólica, sino de un impacto real en los bolsillos de los jóvenes", ha remarcado.

CRÍTICAS POR LA INSULARIDAD

En el turno de fijación de posiciones, la diputada de Coalición Canaria, Cristina Valido, ha avanzado su apoyo al decreto pero ha criticado que los jóvenes canarios no se pueden beneficiar del programa y de descuentos en viajes ferroviarios por la insularidad.

En lo que respecta a Podemos, Javier Sánchez Serna también ha adelantado su apoyo entre críticas por aplicar el programa exclusivamente en el periodo estival, algo que ha compartido el diputado de EH Bildu Mikel Otero, quien ha recordado que muchos jóvenes trabajan en ese periodo y no se pueden beneficiar del programa, por lo que ha propuesto que se fije un número de viajes bonificados y se puedan usar independientemente de la temporada.

El diputado de Junts Isidre Gavín se ha mostrado crítico con el Gobierno por aprobar el programa que considera un "regalito" de 130 millones de euros que se podrían destinar a "prioridades más importantes" como mejorar los servicios de Cercanías.

En la misma línea se ha pronunciado la diputada de Esquerra Republicana (ERC) Inés Granollers, que ha ironizado: "Un buen descuento para tomar una cervecita a 40 grados y sin información en la pantalla. Es decir, como todo el año, ministro".

Por parte de Vox, el diputado Manuel Mariscal ya avanzó que su grupo no iba a votar a favor de la iniciativa, pues considera que es una "estafa" porque el dinero que se ahorran los jóvenes con la iniciativa es inferior al que el Estado recauda vía impuestos. Pese a las críticas, ha animado a los jóvenes a utilizar el programa para visitar a sus familiares.

En el turno del PP, Bea Fanjul ha reprochado al Gobierno que siga aprobando el programa mediante un decreto ley cuando ya lleva cuatro años impulsándolo y además hay un proyecto de ley en el Congreso con el mismo asunto que se ha quedado en un cajón.