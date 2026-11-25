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MADRID 25 Nov. (EUROPA PRESS) -

Los precios del combustible para aviones en Europa alcanzaron un promedio de 4,84 dólares por galón, su nivel mensual más alto desde el inicio del conflicto en Oriente Próximo, según datos de Eurocontrol.

Esto representó un aumento del 114% con respecto a los niveles previos a la crisis y superó los máximos históricos anteriores registrados en marzo y abril de este mismo año.

El 27 de octubre, el precio de este tipo de combustible cerró en 4,93 dólares por galón, un aumento del 2,1% en comparación a las dos semanas anteriores.

En cuanto al mes de noviembre, su promedio acumulado supone una cifra un 14% inferior al de octubre y un 10% menos en comparación al de septiembre, hasta los 4,16 dólares por galón.

La elevada presión de costes desde el inicio de la crisis está provocando un grave deterioro en las cuentas financieras de las aerolíneas, obligadas a reducir capacidad o mitigar el impacto con medidas estrictas. Además, algunas firmas europeas han tenido que cesar sus operaciones.