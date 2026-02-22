El PSOE propone en el Congreso ayudas económicas para la formación de pilotos expertos en emergencias aéreas

Archivo - Varios bomberos forestales tratan de extinguir el fuego en Lornís, a 18 de septiembre de 2025, en Pantón, Lugo, Galicia (España). - Carlos Castro - Europa Press - Archivo

MADRID 22 Feb. (EUROPA PRESS)

El PSOE ha defenderá este martes en el Congreso una proposición no de ley con la que plantea abrir una línea de ayudas para fomentar la formación de profesionales del sector aéreo especializados en situaciones de emergencia, como incendios forestales o misiones de rescate.

La propuesta de los socialistas, que se debatirá en la Comisión de Transportes y Movilidad Sostenible, señala que el relevo generacional de pilotos especializados en emergencias aéreas no está garantizado y el país corre el riesgo de que se jubile toda una generación de profesionales sin que el talento y el conocimiento pueda ser transferido a la siguiente.

Según el Colegio Oficial de Pilotos de la Aviación Comercial, el 50% de los pilotos que actualmente se dedican a la extinción de incendios tienen 50 años o más y una de las razones por las que no se garantiza ese relevo generacional es la dificultad de obtener una preparación y experiencia adecuada para este tipo de servicios que requieren especialización.

En este contexto, los socialistas instan a impulsar una línea de ayudas que tengan como objetivo la obtención de la licencia de piloto (en particular de piloto de helicóptero) para su posterior especialización en servicios esenciales como la lucha contra los incendios forestales, misiones de rescate y transporte sanitario de emergencias.

CENTRO DE PILOTOS

Por otro lado, el PSOE insta a impulsar, en colaboración con las administraciones local y autonómica, la creación de un centro especializado en formación y entrenamiento de pilotos para su posterior especialización en emergencias aéreas, que pueda ofrecer formación inicial y recurrente, de tal manera que permita tanto la preparación de nuevos profesionales como el reciclaje y entrenamiento permanente de los pilotos ya en ejercicio.

A esto se suman peticiones para favorecer que dicho centro pueda también impartir formación para otros profesionales involucrados en las operaciones de emergencias aéreas, como técnicos y personal de mantenimiento; y revisar la normativa vigente, si fuera necesario, para unificar criterios en cuanto a la seguridad operacional y completar el marco jurídico que rige el sector de las emergencias aéreas.