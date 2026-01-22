Puente: "Se asumirán las responsabilidades que sean necesarias por el accidente, sean por acción u omisión"

Archivo - El ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente - Carlos Luján - Europa Press - Archivo

MADRID 22 Ene. (EUROPA PRESS) -

El ministro de Transportes, Óscar Puente, ha asegurado este jueves que las responsabilidades por el accidente de Adamuz (Córdoba) que ha costado la vida hasta el momento a 43 personas deben ser asumidas por quienes contribuyeron a él "por acción u omisión".

"Ese es mi criterio y, por tanto, las responsabilidades, las que sean y de quien sean, partirán de esa premisa", ha señalado al ministro al ser preguntado por una posible dimisión.

Puente, en declaraciones a la cadena Cope recogidas por Europa Press, ha asegurado que se asumirán las responsabilidades "que sean necesarias" y ha dicho que tiene "la conciencia tranquila" consigo mismo.

"Yo hago lo que puedo, lo máximo que puedo, y doy lo máximo de mí mismo para que las cosas funcionen. Y si ha habido algún fallo lo examinaremos y las responsabilidades, las que sean necesarias. Pero yo no estoy en eso, estoy fundamentalmente en ofrecerle la verdad a las familias y en obtenerla también para aprender", ha admitido.

"Desde el minuto uno dijimos que vamos a intentar indagar la verdad y ofrecérsela a las familias, sea la que sea. Se dice que si es la infraestructura (la causa del accidente), es el Gobierno (el responsable) y si es el tren, el Gobierno queda a salvo. Pero si es el tren, menudo problemón, porque tenemos otros 20 trenes en la red. También es nuestra responsabilidad, ese tren está homologado en nuestro país, está certificado por nuestras autoridades ferroviarias. Yo no tengo ninguna preferencia, y sí tengo, y lo digo muy claro, la conciencia tranquila conmigo mismo", ha recalcado.

El ministro ha indicado que, cuando todo se sepa, "probablemente" habrá otro periodo por delante en el que abordar las infraestructuras ferroviarias españolas y "seguramente" las conclusiones "habrá que tenerlas en cuenta de cara a los protocolos y a las cosas que haya que pensar y hacer de cara al futuro", ha afirmado.