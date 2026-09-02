Puente espera aprobar el DORA III en septiembre con unas tarifas "extremadamente competitivas"

El ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, ofrece declaraciones a los medios durante una visita al nuevo parque fotovoltaico del Aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas, a 2 de septiembre de 2026, en Madrid (España). - Alejandro Martínez Vélez - Europa Press

MADRID 2 Sep. (EUROPA PRESS) -

El ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, ha asegurado este miércoles que espera que el consejo de ministros apruebe en este mes de septiembre el plan inversor DORA III, que comprende inversiones de casi 13.000 millones de euros en los aeropuertos españoles para el periodo entre 2027-2031.

Así lo ha manifestado durante su visita al nuevo parque fotovoltaico del Aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Baraja, destacando que las tasas en España son "tremendamente competitivas", por encima de las europeas, a la vez que ha valorado el papel de Aena como "primer gestor aeroportuario del mundo".

Para el ministro, las tarifas aeroportuarias influyen en que "España sea un país con un volumen de viajeros superior al resto", además de subrayar su "atractivo como país".

"En las próximas semanas, el consejo de ministros aprobará el DORA III y va a establecer los parámetros que van a permitir que los aeropuertos de la red de Aena reciban las inversiones necesarias con los requisitos de calidad, seguridad y capacidad", ha incidido, además.

Estas declaraciones de Puente siguen la hoja de ruta prevista para este nuevo plan inversor aeroportuario, ya que el documento definitivo debe pasar por el consejo de ministros y ser aprobado antes del 30 de septiembre.

En junio, la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) recomendó en un informe una reducción anual de las tarifas aeroportuarias del 0,59% en el periodo 2027-2031, que contrasta con la subida del 3,82% planteada por Aena. Mientras, las aerolíneas, representadas por la asociación ALA, abogan por una bajada del 4,9%.

En una reciente entrevista para Europa Press, el ministro defendió la necesidad de aprobar el DORA III, en un contexto de fuerte saturación para los aeropuertos españoles al reconocer que "las costuras están ya muy al límite", citando al aeródromo madrileño, por ejemplo.