Puente señala que "no tiene precedentes" la lupa que se ha puesto sobre el sistema ferroviario español

MADRID 15 Sep. (EUROPA PRESS) -

El ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, aseguró que no existen "precedentes" de la incidencia que se está haciendo sobre el sistema ferroviario de España.

"Yo creo que esta lupa que se ha puesto sobre el sistema ferroviario español no tiene precedentes", señaló Puente en un diálogo por la Semana Europea de Movilidad 2025 en la sede federal del PSOE.

Durante su intervención, recordó que los distintos gobiernos del PP compraron 30 trenes en 15 años y una parte de esta cifra total "son los 106 que están llegando ahora", mientras que los 700 trenes restantes de la red ferroviaria de interés general española "han sido comprados por gobiernos socialistas".

Asimismo, el ministro apuntó que "Madrid es un ejemplo de una ciudad con una movilidad del siglo XX" y que ciudades como Valladolid, Logroño o Valencia, en las que actualmente gobierna el PP o una coalición de PP-Vox, han destruido carriles bici.

Sobre esta cuestión, Puente ha asegurado que se trata de una "aberración": "La derecha española es una derecha que tiene unos planteamientos absolutamente caducos, absolutamente trasnochados".

Por esta razón, ha abogado por un cambio cultural y por el impulso de políticas dirigidas a la mayoría social, como las ayudas al billetes, que, a su juicio, deben mantenerse, pero evolucionando y centrándose "en el universo de usuarios, en los más vulnerables y en los recurrentes".