Renfe activa servicios especiales hacia el sur para atender a viajeros afectados por cancelaciones de Ouigo

MADRID 8 Ene. (EUROPA PRESS) -

Renfe ha activado servicios especiales en el Corredor Sur para atender a los viajeros afectados debido a las cancelaciones y supresiones que está llevando a cabo Ouigo, según ha informado la compañía en un comunicado.

De esta manera, la firma habilitará dos servicios especiales entre Madrid y Sevilla con trenes AVLO "a precios reducidos" que comiencen a partir de los siete euros desde este viernes. El primero de ellos está previsto que parta a las 12 horas desde la capital, mientras que el segundo saldrá desde Sevilla a las 17:17 horas.

La empresa ha avanzado que, en función de la demanda, reforzará la capacidad de sus trenes en este corredor y programará también servicios especiales adicionales para atender a las personas afectadas por las cancelaciones en el trayecto Madrid-Málaga en ambos sentidos.

Asimismo, el operador recuerda que la normativa establece que, si en 100 minutos después de la hora prevista de salida no se ofrece una solución a los viajeros, "ellos mismos pueden buscar un transporte público alternativo, como Renfe, y la empresa deberá devolverles el coste del billete que hayan tenido que comprar".