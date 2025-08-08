Renfe alcanza un récord mensual de viajeros en AVE de 3,5 millones en julio, un 4,6% más que el anterior

Archivo - Viajeros subiéndose a un tren de la empresa Renfe. - RENFE - Archivo

MADRID 8 Ago. (EUROPA PRESS) -

Renfe alcanzó el pasado mes de julio un nuevo récord mensual de viajeros en sus servicios comerciales (AVE, Avlo, Alvia, Euromed e Intercity), al registrar 3,5 millones de pasajeros, un 4,6% más que su anterior máximo histórico, que fue en junio, el mes anterior.

Respecto a julio del año pasado, el incremento es del 7,1%, tras haber aumentado en un 9,9% su oferta de plazas, según ha informado en un comunicado.

Este crecimiento se apoya, principalmente, en la evolución de los servicios de alta velocidad, que experimentaron un avance del 10,5%, especialmente el corredor de alta velocidad que une Madrid con Valencia, o el que une Zaragoza y Barcelona.

El estreno de más trenes S106 (Avril) y más oferta de plazas, junto al refuerzo de los AVLO en el corredor Galicia- Castilla y León-Madrid y el recorte de tiempos de viaje, han supuesto un aumento de viajeros tanto en Galicia como en Castilla y León y Madrid.

"Estas cifras confirman la posición de Renfe como el operador con mayor número de viajeros en todos los corredores de la red ferroviaria española. Renfe es la empresa ferroviaria de viajeros con mayor número de servicios, de destinos y de horarios: más de 300 servicios diarios de larga distancia para viajar por toda España en trenes AVE, Avlo, Alvia, Euromed e Intercity", defiende la compañía.