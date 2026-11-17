Varias personas en la Estación Madrid Puerta de Atocha Almudena Grandes, en Madrid (España). - Eduardo Parra - Europa Press

MADRID 17 Nov. (EUROPA PRESS) -

La huelga general convocada por los sindicatos para este martes, 17 de noviembre, ha registrado un seguimiento del 12,08% en el acumulado de los turnos de noche y mañana por parte del personal del Grupo Renfe en España, según ha informado la compañía.

En el desglose por secciones, los trabajadores de Renfe Ingeniería y Mantenimiento son los que más están secundando la huelga, con un 25,79% de participación, seguidos de los trabajadores de Renfe Viajeros, con un 8,49%, y Renfe Mercancáis, con un 7,96%, de acuerdo con los datos del operador, actualizados a las 10.30 horas.

La compañía ha señalado en un comunicado que los paros están teniendo una afectación desigual en función del territorio, con especial incidencia en Cercanías Madrid, donde el servicio se encuentra prácticamente paralizado. En el caso de los Servicios Comerciales (alta velocidad), hay que recordar que la convocatoria afecta al conjunto de los operadores ferroviarios.

En concreto, en los Servicios Comerciales de Alta Velocidad y Larga Distancia (AVE, Avlo, Alvia, Euromed e Intercity) se ha registrado un 12,2% de supresiones de servicios mínimos, que han afectado a 786 personas viajeras.

El corredor más afectado por la huelga es el Corredor Nordeste (conexiones entre Madrid, Aragón y Cataluña, con un 21,4% de trenes suprimidos); seguido del de Levante y Mediterráneo (entre Madrid, Cataluña, Comunidad Valenciana y Murcia), con un 13,3% de supresiones de servicios de AVE y Avlo y 244 viajeros afectados.

Por el contrario, en el Corredor Norte (conexiones entre Madrid, Castilla y León, Asturias y Galicia) no se han registrado supresiones este martes.

SERVICIO PRÁCTICAMENTE PARALIZADO EN CERCANÍAS MADRID

Por su parte, en los Servicios Públicos (Cercanías, Rodalies, Avant y Media Distancia) los datos reflejan un 37,84% de servicios suprimidos, con una afectación diferenciada por territorio.

En particular, Renfe ha destacado que la situación más problemática se registra en Cercanías Madrid, donde el servicio se encuentra prácticamente paralizado, con un 97,64% de servicios mínimos suprimidos. En Rodalies de Catalunya, la afectación se sitúa en un 40% de los servicios mínimos programados.

Por ámbito territorial en Servicios Públicos, el impacto también es destacable en los trenes Avant que conectan con Valladolid, en los que se han suprimido un 43,7% de los servicios mínimos programados, según la compañía.

En Andalucía, se han suprimido un 6,8% de los servicios, con mayor afectación en Media Distancia, mientras que en el corredor Este (Comunidad Valenciana) se han situado en 6,09%; en Galicia, 8,33%; en País Vasco, 2,7%; y en Asturias y Cantabria en un 0,8%. En Extremadura se ha registrado un 11,11% de supresiones de las circulaciones programadas, correspondientes a los servicios de proximidad.

Finalmente, Renfe recomienda consultar la información actualizada sobre el servicio a través de sus canales oficiales y recuerda que se han habilitado cambios y anulaciones gratuitos en los servicios programados para este miércoles, con la recomendación de "no viajar cuando sea posible". Los viajeros cuyos trenes se vean afectados recibirán información a través de SMS o correo electrónico, mediante los datos de contacto asociados a su reserva, apunta.