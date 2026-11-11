Renfe cifra en 6,83% el seguimiento de la huelga, con 24% de supresiones en AVE y 20% en Cercanías Madrid

Decenas de personas en un piquete iinformarivo que ha cortado el acceso a los viajeros a la Estación de Sants de tren en Barcelona (Cataluña, España) la mañana de la huelga general en España del miércoles 11 de noviembre de 2026. - Kike Rincón/Europa Press

MADRID 11 Nov. (EUROPA PRESS) -

La huelga general convocada por los sindicatos para este miércoles ha registrado un seguimiento del 6,83% en el acumulado de los turnos de noche y mañana por parte del personal del Grupo Renfe en España, según ha informado la compañía.

En el desglose por secciones, los trabajadores de Renfe Ingeniería y Mantenimiento son los que más estaban secundando la huelga, con un 17,18% de participación, seguidos de los trabajadores de Renfe Mercancías, con un 4,31%, y Renfe viajeros, con un 3,16%, de acuerdo con los datos del operador, actualizados a las 11.00 horas.

La compañía señala en un comunicado que el seguimiento de la huelga general convocada por los sindicatos mayoritarios está teniendo una afectación "desigual" en todo el país y que las mayores incidencias en la circulación de los trenes se están produciendo en los núcleos de Cercanías de Madrid y Rodalies de Barcelona.

En concreto, en los Servicios Comerciales de Alta Velocidad y Larga Distancia (AVE, Avlo, Alvia, Euromed e Intercity) se ha registrado un 24% de supresiones en total.

Los corredores más afectados por la huelga son el Corredor Nordeste (conexiones entre Madrid, Aragón y Cataluña, con un 27,3% de trenes suprimidos); el Corredor Norte (conexiones entre Madrid, Castilla y León, Asturias y Galicia), con un 23,8%, y el Corredor de Levante y Mediterráneo (entre Madrid, Cataluña, Comunidad Valenciana y Murcia), con un 20%.

Por su parte, en los Servicios Públicos (Cercanías, Rodalies, Avant y Media Distancia) los datos reflejan un 10,17% de servicios suprimidos, con 90 supresiones de las 885 circulaciones programadas. En particular, Renfe destaca que los mayores "problemas" en la red de Cercanías se encuentran en Madrid, con un 19,63% de trenes suprimidos, así como en el núcleo de Barcelona, donde en Rodalies se han suprimido el 22,5% de los servicios.

Asimismo, los servicios de Media Distancia más afectados se hallan en Extremadura, con un 33,33%, y Andalucía, con un 9,52% suprimidos, por delante del servicio público de la zona Centro, con un 7,14% de supresiones. En el servicio Avant, el más afectado es el corredor Este, que registra un 42,86% de trenes suprimidos.

Respecto a Mercancías, durante el turno de noche hasta las 7.00 horas de la mañana, se han suprimido 25 trenes de los 38 programados.

Finalmente, Renfe recomienda consultar la información actualizada sobre el servicio a través de sus canales oficiales y recuerda que se han habilitado cambios y anulaciones gratuitos en los servicios programados para este miércoles, con la recomendación de "no viajar cuando sea posible". Los viajeros cuyos trenes se vean afectados recibirán información a través de SMS o correo electrónico, mediante los datos de contacto asociados a su reserva, apunta.