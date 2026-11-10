Renfe cifra seguimiento del 19,6% de la huelga de maquinistas, con incumplimiento de servicios mínimos

Un tren en la Estación Madrid Puerta de Atocha Almudena Grandes, en Madrid - Eduardo Parra - Europa Press

MADRID, 10 Nov. (EUROPA PRESS) -

La huelga convocada por el Sindicado Español de Maquinistas Ferroviarios (Semaf) dirigida al personal de conducción de todas las empresas del grupo Renfe para este martes, ha registrado un seguimiento del 19,6% en la suma de los turnos de noche y mañana entre los trabajadores con capacidad para secundarla, según ha informado Renfe con datos hasta las 10.00 horas.

La convocatoria de los paros del sindicato de maquinistas está teniendo una afectación desigual en todo el territorio y las mayores incidencias en la circulación de los trenes se está produciendo en los núcleos de Cercanías de Madrid y Rodalies de Barcelona.

Respecto a los Servicios Comerciales, los corredores del norte (conexiones entre Madrid, Galicia, Castilla y León y Asturias) y nordeste (conexiones entre Madrid, Aragón y Cataluña) son los que presentan mayores problemas.

Asimismo, Renfe ha informado de que en Cercanías Madrid no se están cumpliendo los servicios mínimos establecidos. Asimismo, también se están viendo muy afectados los servicios Avant de Toledo y Valladolid.

RENFE INFORMA DE INCUMPLIMIENTO DE SERVICIOS MÍNIMOS

En los Servicios Comerciales (AVE, Avlo, Alvia, Euromed e Intercity) se ha registrado un 40,08% de supresiones en los servicios mínimos programados, que ha afectado a 4.042 personas viajeras. Los corredores más afectados por los paros son los de norte, con supresiones del 50% en la Alta Velocidad, y nordeste, con supresiones del 23,7%.

En el Corredor de Levante (conexiones entre Madrid, Cataluña, Comunidad Valenciana y Murcia) se ha producido la supresión del 100% de los servicios mínimos de Euromed y Alvia, además de afectaciones en los servicios de AVE y Avlo. Por su parte, en los Servicios Públicos (Cercanías, Rodalies, Avant y Media Distancia) los datos reflejan un 32,21 % de servicios mínimos suprimidos y un 25,68% de servicios mínimos sin salida. Los mayores problemas en la red de Cercanías se encuentran en Madrid, con un 89,57% de trenes suprimidos y un 5,21% de trenes sin salida.

En el núcleo de Barcelona, en Rodalies se han suprimido un 50% de servicios mínimos hasta las 9:00. El servicio Avant es el segundo servicio más afectados dentro de los servicios comerciales, con un 43,50% suprimidos y 17,50% sin salida, seguido de la Media Distancia, con un 12,75% suprimido y un 39,22% sin salida.

En el servicio de Mercancías se han producido incidencias en cinco trenes que estaban incluidos en los servicios mínimos, aunque uno de estos paros se atribuye a la huelga del metal en Tarragona, ajena a Renfe.