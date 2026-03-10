Renfe lanza una campaña con un 15% de descuento en los billetes de Eurail e Interrail hasta el 31 de marzo

Archivo - Viajeros tomando un tren en España. - EUROPA PRESS - Archivo

Renfe ha lanzado una campaña promocional para viajar por Europa que ofrece un 15% de descuento en la compra de todo tipo de trenes con pases Interrail y Eurail, desde hoy hasta el 31 de marzo, a través de todos los distribuidores oficiales, según un comunicado.

Esta promoción permite adquirir pases en primera o segunda clase con un descuento sobre la tarifa oficial, mientras que los clientes podrán iniciar su viaje hasta 11 meses después de la fecha de compra.

Esta oferta permite viajar a más de 30.000 destinos europeos en cualquiera de las tarifas oficiales de Interrail o Eurail, según la edad de viajero (joven, adulto o sénior). Por su parte, el pase de los niños de entre 4 y 11 años que viajen acompañados por un adulto es gratuito (máximo dos niños por cada adulto).

Como novedad de esta campaña, destaca la nueva ruta Varsovia-Cracovia-Praga, después de que Leo Express, la empresa checa participada por Renfe desde 2021, comenzara a operar en Polonia el 1 de marzo.

En este contexto, Leo Express también duplicará las conexiones entre Varsovia y Cracovia a partir del 25 de junio, en respuesta a la elevada demanda del mercado polaco. Renfe ofrecerá hasta cuatro frecuencias por sentido, además de una frecuencia adicional en la conexión con Praga.

Con todo, los clientes de Renfe residentes en Europa o con ciudadanía europea podrán adquirir los pases Interrail promocionales, identificados con la etiqueta 'Promotional Pass', a través de la web de Renfe, en las taquillas de Renfe en estaciones y en agencias de viaje autorizadas.

Los pases Eurail, dirigidos exclusivamente a viajeros no europeos, también están disponibles a través de los canales oficiales. Asimismo, quienes ya dispongan de un pase Interrail disfrutarán de las ventajas, descuentos y condiciones especiales ofrecidas por las diferentes compañías colaboradoras.