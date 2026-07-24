Renfe Mercancías revalida la certificación europea SQAS de transporte de productos químicos

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MADRID 24 Jul. (EUROPA PRESS) -

Renfe Mercancías ha revalidado la certificación europea del sistema SQAS (Safety and Quality Assessment for Sustainability), que evalúa la seguridad, la calidad y el desempeño ambiental en el transporte de productos químicos en Europa.

La división de Mercancías de Renfe ha obtenido en esta evaluación de 2026 una puntuación del 92,44%, que supera la mejor puntuación obtenida por Renfe en la anterior evaluación, en 2023, y que la sitúa "muy por encima" de la media europea de este sector, según asegura la compañía en un comunicado.

La obtención de este certificado, desarrollado por el Consejo Europeo de la Industria Química (Cefic), implica superar un proceso de auditoría que analiza aspectos de la gestión empresarial relativos a calidad, protección del medio ambiente, prevención, seguridad, gestión de riesgos, recursos humanos y responsabilidad social corporativa, entre otros.

Por ello, el sistema SQAS se posiciona como una herramienta clave para impulsar la cultura de la mejora continua y asegurar el cumplimiento de estándares de calidad y seguridad en un sector tan sensible como el químico, y en un contexto cada vez más exigente en términos regulatorios, comerciales y sociales.

"Esta certificación supone una garantía para las empresas químicas a la hora de seleccionar a sus proveedores logísticos, por lo que su obtención otorga a Renfe Mercancías un valor añadido como socio logístico estratégico para el sector químico. Además, funciona como elemento diferenciador respecto a la competencia, ya que cada vez más compañías químicas lo demandan como una condición indispensable para operar en el sector", señala Renfe.