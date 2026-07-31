Renfe operar este viernes con unos servicios mínimos del 73% en la alta velocidad por la huelga

Unidades de tren de la serie 447 de Renfe - RENFE

MADRID 31 Jul. (EUROPA PRESS) -

Renfe afrontará la operación salida de las vacaciones de agosto con unos servicios mínimos del 73% en los trenes de alta velocidad durante este viernes, con motivo de la huelga convocada por Sindicato Ferroviario en protesta por los sistemas de climatización de los trenes.

El Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible también ha establecido los servicios mínimos de Media Distancia en un 65%, mientras que los de Cercanías se dividirán en un 75% en hora punta y en un 50% durante el resto de la jornada.

Estos porcentajes no significan que los trenes que no están incluidos se vayan a cancelar, sino que, en función del seguimiento que tenga la huelga, podrían no circular.

En este sentido, las otras dos jornadas de huelga convocadas por este sindicato en el último mes consiguieron un seguimiento del 1,8% y 2,1%. En esta tercera jornada, Sindicato Ferroviario protesta por "la peligrosa situación" que considera que se vive a bordo de los trenes, como consecuencia de "deficiencias de los sistemas de climatización".

A la huelga están llamados todos los colectivos de intervención y conducción de Renfe Viajeros en todo el territorio nacional.

Para esta operación salida, Renfe ha anunciado una oferta de casi 1,2 millones de asientos desde el jueves hasta el domingo, tanto en sus trenes de Alta Velocidad y Larga Distancia (AVE, Avlo, Alvia, Euromed, Intercity y AVE Internacional) como de Media Distancia (Avant y Regionales).