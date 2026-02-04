Renfe paraliza temporalmente la compra de los nuevos 30 trenes de alta velocidad por el accidente de Adamuz

Archivo - La directora general de Innovación, Sostenibilidad y Transformación Digital del Grupo Renfe, Sonia Araujo - Carlos Luján - Europa Press - Archivo

MADRID 4 Feb. (EUROPA PRESS) -

Renfe ha paralizado temporalmente la compra de los nuevos trenes de alta velocidad que quería encargar este año, debido al accidente de Adamuz, según confirmaron a Europa Press en fuentes del operador público ferroviario

La compañía argumenta que ahora está centrada en el restablecimiento del servicio y la atención a los familiares de las víctimas.

No obstante, no se trata de un cambio de planes, sino de una priorización, por lo que no se prevé que el retraso dure mucho.

El pasado mes de diciembre, el ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, visitó, en el marco de su visita institucional a China, al fabricante de material ferroviario Changchun Railway Vehicles, filial de CRRC y con capacidad de desarrollar trenes que alcanzan los 350 km/h.

Precisamente, CRRC ha comenzado una estrategia de internacionalización para proyectos de renovación o expansión de sistemas ferroviarios y el Gobierno estaba explorando entonces posibles alternativas para la renovación y ampliación de la flota con fabricantes con capacidad de aumentar la velocidad hasta los 350 km/h en España.

Todo ello requerirá nuevos trenes para que Renfe pueda hacer frente al potencial incremento de la demanda, lo que explica los viajes de Puente a la fábrica de Siemens en Alemania, CRRC en China o Hitachi en Italia, en la que se construyen los trenes de alta velocidad que utiliza Iryo en España y que Renfe podría incorporar a su flota.