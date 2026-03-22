Renfe prepara una oferta para entrar en la línea regional entre París y Lyon

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MADRID, 22 Mar. (EUROPA PRESS) -

Renfe ultima su aterrizaje en el mercado ferroviario regional francés con la vista puesta en el futuro concurso público para explotar la línea ferroviaria entre París, Dijon y Lyon, enmarcado en el proceso de liberalización iniciado ya en Francia para los servicios públicos, según la información consultada por Europa Press.

La empresa española ya opera en el país vecino, pero solo en la alta velocidad, y sin haber podido llegar aún a París, capital donde esperaba desembarcar en 2024, pero los problemas de homologación de sus trenes, unidos a las trabas que denuncia que está poniendo Francia, han retrasado este aterrizaje al menos hasta 2028.

Ahora, la región de Borgoña-Franco Condado ha iniciado los trámites para que la competencia entre en la línea París-Dijon-Lyon, lo que da una nueva oportunidad a Renfe para llegar a la ciudad de la Torre Eiffel, en este caso a través de trenes regionales.

Esta región ya sacó a licitación un primer lote, pero se lo adjudicó la operadora estatal francesa, SNCF, sin apenas competencia, ya que fue la única que acabó presentando una oferta en firme. Según la consultora que asesoró a la administración francesa en ese proceso, Alenium, el volumen de ese primer lote se acercaba a los 1.000 millones de euros para 10 años, por lo que el concurso al que se presentará Renfe podría rondar esa cifra.

La operadora española ya ha armado su ofensiva para poder pujar por ese contrato a través de la formalización de varios contratos: uno de asesoría financiera con KPMG, otro de asistencia técnica con la consultora Ingerop3 y un tercero de aprovisionamiento de datos de movilidad entre París y Lyon con Orange Business Digital, según las actas consultadas por Europa Press.

CALENDARIO

El próximo 13 de abril acabará el plazo para la entrega de una oferta inicial, con la previsión de que antes de junio se formalice una oferta intermedia y antes de que acabe el año una oferta final, de cara a la atribución del contrato en el segundo semestre de 2027 y el inicio de las operaciones entre 2029 y 2030.

Renfe ya tanteó el negocio regional francés cuando se presentó al primer concurso convocado en la región de Alta Francia, pero que también ganó SNCF. Todavía quedan otros tres lotes por licitar en esa región, lo que mantiene abiertas opciones futuras para la operadora española, también en Alta Francia.

El interés de Renfe por Francia se enmarca en su estrategia de internacionalización, que combina la alta velocidad con la entrada en servicios convencionales regionales. Por ahora, ya opera en Francia y Arabia Saudí, de forma directa; en países como República, Checa, Eslovaquia y Polonia, a través de su participada Leo Express, o en Italia mediante su otra participada Arenaways.