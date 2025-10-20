Renfe reafirma su presencia en Arabia Saudí a la espera de un nuevo proyecto de alta velocidad

MADRID 20 Oct. (EUROPA PRESS) -

Renfe ha participado en el Saudi International Rail, un encuentro internacional sobre movilidad ferroviaria que se celebra en Riad entre el 19 y el 20 de octubre y reúne a más de 250 actores del sector, con la vista puesta en un nuevo proyecto de alta velocidad en Arabia Saudí, donde la española ya opera el conocido como 'AVE a la Meca'.

Su presidente, Álvaro Fernández de Heredia, ha destacado en la feria los indicadores operativos de ese servicio, el Haramain High-Speed Railway, que conecta las ciudades de Meca y Medina a lo largo de 453 kilómetros de vía, con una velocidad máxima de 300 kilómetros por hora.

Desde su estreno comercial en octubre de 2018, este servicio de alta velocidad ha multiplicado su dimensión hasta alcanzar los 29,2 millones de viajeros y una puntualidad media por encima del 96%, con cancelaciones "anecdóticas", según Fernández Heredia.

El directivo ha reafirmado su compromiso de seguir colaborando con Saudi Arabia Railways y las autoridades en nuevos proyectos, aunque sin citar ninguno en concreto.

El pasado 12 de octubre, Arabia Saudí cerró el plazo para que las empresas mandasen su interés en participar en uno de esos nuevos proyectos, la alta velocidad entre Riad y Qiddiya, la nueva ciudad situada a 115 kilómetros de la capital en la que se levantarán 12 parques temáticos, además de un circuito de Fórmula 1, entre otras atracciones.

Por el momento no ha trascendido el nombre de las empresas que han remitido su interés, pero se espera que la licitación se lance en el primer semestre de 2026.