Renfe reservará un mínimo de 140 millones de euros a las pequeñas empresas en su macrocontrato de autobuses

Archivo - Tren de la red de Cercanías Madrid. - Eduardo Parra - Europa Press - Archivo

MADRID, 17 Mar. (EUROPA PRESS) -

La licitación de cerca de 1.000 millones de euros que Renfe ha publicado para buscar una gran empresa de autobuses que preste los servicios alternativos por carretera durante los próximos 15 años reservará unos 140 millones de euros para los contratos de emergencia, que normalmente operan las pequeñas empresas de autobuses.

Fuentes de la operadora ferroviaria pública explican que en torno a un 15% de los planes alternativos los seguirán prestando terceras empresas ajenas a la nueva compañía participada que creará. La licitación cuenta con un valor de 923,3 millones de euros para 15 años (IVA excluido), por lo que el 15% representa en torno a 140 millones de euros.

Las patronales que representan a las pymes y autónomos del sector habían mostrado su disconformidad con Renfe, ya que esta licitación se dirige a grandes empresas que tengan en su flota al menos 500 autobuses -o al menos una empresa con 300 si se presenta en consorcio--.

Sin embargo, fuentes de la compañía han desvelado que las pequeñas empresas seguirán siendo una parte "clave" en este nuevo proceso, principalmente a través de los contratos de emergencia, que suelen prestar las pymes más establecidas en los territorios y que serán subcontratadas por la nueva empresa.

De esta forma, la nueva compañía que Renfe creará con una participación del 49%, y el restante 51% en manos del licitador que gane el concurso, distribuirá su actividad en tres grandes ejes, uno que prestará con recursos propios, otro que prestará exclusivamente el ganador y otro que prestará los terceros.

En cualquier caso, las empresas con menos de 300 autobuses no tienen las puertas cerradas en este contrato, ya que siempre se pueden unir a una que sí cumpla con ese criterio y presentarse al concurso.

ALTA CONCURRENCIA AL CONCURSO

Por ahora, hasta 10 empresas se han presentado a la licitación, el 40% de ellas con más de 300 autobuses en su flota. La fase previa de presentación de muestras de interés estará abierta hasta el próximo 18 de abril.

Este viernes, Renfe se reunirá con la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) para explicar al regulador los detalles de la licitación, en un contexto de quejas mostradas por una parte del sector de los autobuses.

La compañía defiende que seguirá haciendo lo mismo que hasta ahora, poner autobuses cuando los trenes no pueden continuar su camino --debido a condiciones climáticas, incidencias o cortes por obras--, pero con una mayor eficiencia del gasto.

Además, argumenta que no tendría sentido abrir el proceso de licitación a cualquier empresa sin establecer un mínimo número de autobuses, puesto que hay ocasiones en las que el corte de una línea, por ejemplo la R-3 de Rodalies, puede requerir una cantidad muy grande de autobuses.