Restablecida la alta velocidad en Madrid al solventarse la caída de los servidores de Adif

MADRID 5 Sep. (EUROPA PRESS) -

Adif ha recuperado la normalidad en la circulación de todas las líneas de alta velocidad de España, que este jueves afectó a los trenes con origen o destino en Madrid por la caída de sus servidores informáticos, y desde la mañana de este viernes el servicio se desarrolla con normalidad.

"Una vez recuperadas las aplicaciones esenciales y los sistemas de control y regulación, la circulación en todas las líneas de alta velocidad se desarrolla con normalidad desde el inicio del servicio", ha detallado el gestor público de la red ferroviaria en un mensaje en la red social X.

Durante la mañana de este jueves se produjo una caída de los servidores informáticos de Adif, ocasionando paradas y retrasos de los trenes de alta velocidad con origen o destino en Madrid. Debido a este problema, la información de llegadas y salidas de las dos principales estaciones madrileñas (Atocha y Chamartín) no estaba disponible.

Ya llegada la tarde, pasadas las 18.00 horas, los sistemas de comunicación afectados por la incidencia volvieron a funcionar correctamente, aunque los trenes de alta velocidad siguieron acumulando retrasos durante toda la jornada.

Varios usuarios de los trenes aseguraron que los retrasos llegaron a superar la hora, mientras que Renfe ha comunicó que se habilitaron cambios y anulaciones sin coste para los billetes de los trenes afectados durante todo el día de ayer.

EL PROBLEMA SE ORIGINÓ MIENTRAS PUENTE COMPARECÍA Este jueves, el ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, compareció a petición propia en una comisión del Congreso de los Diputados, que se estaba celebrando mientras ocurría esta incidencia, precisamente para explicar la situación del sistema ferroviario en España.

Sobre esta incidencia detalló que se habían caído 300 servidores de Adif, por lo que el problema respondía a un error informático. "Tendremos que saber qué es lo que ha pasado. Afortunadamente han entrado los sistemas de refuerzo y el problema está solucionado y el tráfico se irá normalizando", añadió.

Ante las críticas de la oposición sobre las recurrentes incidencias en la red, Puente incidió en que solo un 0,43% de los viajeros de Renfe llegan tarde a su destino.

"Tenemos más del doble de la red ferroviaria de alta velocidad de Alemania o de Italia y casi el doble que la red ferroviaria de Francia y, sin embargo, nuestro porcentaje de incidencias es menor y tenemos una ratio de puntualidad más alta, según el último informe oficial publicado en el año 2024 de la Unión Europea", argumentó.