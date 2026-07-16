Ryanair decidirá antes de fin de año si abre en Sevilla su centro de reparación de motores con 500 millones de inversión

1104654.1.260.149.20260716104118 El CEO de Ryanair, Eddie Wilson, durante un Foro de la Nueva Economía, en el Hotel Mandarin Oriental Ritz, a 16 de julio de 2026, en Madrid (España). - Carlos Luján - Europa Press

MADRID 16 Jul. (EUROPA PRESS) -

El consejero delegado de Ryanair DAC, Eddie Wilson, ha avanzado este jueves que la compañía decidirá antes de final de año si abre en Sevilla su nuevo centro europeo de reparación de motores, con 500 millones de inversión, mientras que esta posibilidad compite con otro emplazamiento en Polonia.

En nuevo encuentro de Nueva Economía Forum, presentado por el presidente de CEIM y vicepresidente primero de CEOE, Miguel Garrido, Wilson ha destacado, además, que la construcción del complejo comenzaría ya en enero o febrero de 2027.

En concreto, el proyecto se ubicará en terrenos situados en el Puerto de Sevilla, gestionado por la Autoridad Portuaria de Sevilla, y consistirá en la implantación de un centro industrial especializado en mantenimiento, reparación y revisión (MRO) destinado a realizar operaciones técnicas completas sobre motores aeronáuticos y sus componentes.

Las instalaciones incluirán áreas de recepción, desmontaje, inspección, reparación, montaje y pruebas, así como celdas de ensayo de motores para la verificación funcional tras las operaciones de mantenimiento, según un nota anterior de la Junta de Andalucía.

Ryanair ya cuenta con presencia en la capital andaluza, incluyendo un hangar para cinco aviones, que se amplió en 2021, junto con un centro de operaciones de tierra.

Recientemente, además, la aerolínea inauguró en marzo su nuevo centro de mantenimiento en Madrid en un hangar de 22.000 metros cuadrados y capacidad para siete aviones, que dispone de 700 empleados a través de una inversión de 25 millones de euros.