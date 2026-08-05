Ryanair marca un nuevo récord histórico tras transportar 22,2 millones de pasajeros en julio, un 7% más

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MADRID 5 Ago. (EUROPA PRESS) -

La aerolínea de bajo coste Ryanair cerró el mes de julio de 2026 con un volumen de 22,2 millones de pasajeros, lo que supone un incremento del 7% respecto a los 20,8 millones registrados en el mismo periodo del año anterior y marca un nuevo récord mensual para la compañía.

Según los datos difundidos este miércoles por la aerolínea irlandesa, el factor de ocupación se mantuvo estable en un 96%, idéntica cifra a la contabilizada en julio del ejercicio precedente.

En los últimos doce meses acumulados, la cifra total de clientes transportados por el grupo aéreo alcanzó los 213,2 millones de viajeros, lo que representa un repunte del 5% frente a los 203,1 millones acumulados en el periodo comparable de 2025.

En este indicador anualizado, la tasa media de ocupación del grupo aeronáutico se situó en el 94%.