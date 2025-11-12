Ryanair prevé ahorrar hasta 40 millones anuales al aceptar solo tarjetas de embargue digitales desde hoy

Archivo - Un grupo de personas en un puesto de facturación de Ryanair en el Aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas, a 23 de agosto de 2025, Madrid (España). - Jesús Hellín - Europa Press - Archivo

MADRID, 12 Nov. (EUROPA PRESS) -

Ryanair solo acepta tarjetas de embarque 100% digitales desde este miércoles, poniendo fin al billete físico, una medida que estima que supondrá un ahorro de hasta 40 millones de euros al año, además de "ayudar a reducir los precios" de los vuelos, según un comunicado.

Así, a partir de ahora, los clientes de la aerolínea tendrán que usar la tarjeta de embarque digital generada en su aplicación myRyanair durante el 'check in' para embarcar en su vuelo de la 'low cost'.

En su primer día de implantación, desde la irlandesa han destacado que, hasta las 13.00 horas, más de 700 vuelos han despegado en toda Europa sin retrasos ni interrupciones.

Así, según la compañía, más del 98% de los pasajeros ha presentado su tarjeta de embarque digital y el 2% restante, que había facturado online antes de llegar al aeropuerto, se le ha expedido una tarjeta de embarque gratuita en los mostradores del aeropuerto.

"Las opiniones de los clientes han sido muy positivas, ya que los pasajeros han podido pasar sus teléfonos por los controles de seguridad y las puertas de embarque del aeropuerto", en palabras de Ryanair.