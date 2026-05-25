Saudia se convierte en la primera aerolínea de Oriente Próximo y África en operar el avión Airbus A321XLR. - AIRBUS

MADRID 25 May. (EUROPA PRESS) -

Saudia ha recibido su primer avión Airbus A321XLR de los 15 con los que cuenta en cartera, lo que supone convertirse en la primera aerolínea de Oriente Próximo y África en operar esta nueva aeronave de pasillo único y de alcance extralargo, según un comunicado.

Esta entrega responde a un plan de modernización de la flota de la compañía para respaldar directamente la expansión de su red internacional, en consonancia con la Visión 2030 de Arabia Saudí, que prevé atraer más de 150 millones de visitantes al año para finales de la década.

Saudia opera actualmente en más de 100 destinos repartidos por cuatro continentes y el A321XLR respaldará una mayor expansión hacia nuevos mercados internacionales.

Con un alcance de hasta 4.700 millas náuticas, el A321XLR, última evolución del A320neo, ofrece una reducción del 30 % en el consumo de combustible por asiento en comparación con los aviones de la generación anterior.

Además, esta entrega refuerza una colaboración entre Airbus y Saudia que se remonta a más de 40 años, comenzando con la entrega del primer A300 de la aerolínea en 1984.

Hasta la fecha, la familia A320 ha obtenido más de 19.900 pedidos de más de 300 clientes de todo el mundo.