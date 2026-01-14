El sector de la movilidad aboga por la multienergía y la innovación para impulsar la transición energética

El jefe de Mobility City, Jaime Armengol, y la subdirectora de Productos Energéticos de Repsol, Estíbaliz Pombo, durante la Jornada ‘Innovación Urbana. Movilidad Sostenible y Smart Cities’. - Eduardo Parra - Europa Press

MADRID 14 Ene. (EUROPA PRESS) -

El sector de la movilidad ha abogado por fomentar la multienergía, así como la innovación tecnológica, con el objetivo de impulsar la transición y transformación energética en España.

Así se han expresado este miércoles diversos directivos del sector durante su participación en un desayuno informativo de Europa Press sobre Innovación Urbana, donde también han destacado la relevancia de fomentar soluciones asequibles aptas "para todos los bolsillos" y poder así iniciar dicha transición desde este momento.

En concreto, durante el coloquio 'Movilidad 2030: Innovación, modernización y sostenibilidad en un ecosistema en transformación' moderado por la directora general de Negocio de Europa Press, Candelas Martín de Cabiedes, en el que han participado el jefe de Mobility City, Jaime Armengol, el director general en Iberia del fabricante de vehículos sueco Polestar, Adrien Palumbo, la subdirectora de Productos Energéticos de Repsol, Estíbaliz Pombo, el director de Transformación de TK Elevator, Óscar García Escarda, y la directora de operaciones de Uber en España, Lola Vilas, se ha destacado el avance de la movilidad en los últimos años.

COMPARTIR COCHES DE LOS PARTICULARES

El jefe de Mobility City, Jaime Armengol, ha subrayado que los cambios en movilidad han adquirido una "velocidad mayor gracias a que ese despliegue tecnológico incipiente que se veía hace unos años ha adquirido una marcha más, gracias a que los gobernantes se han puesto las pilas". "Creo que es muy de agradecer que haya una Ley de Movilidad en España", ha manifestado, afirmando que "la gran innovación que se va a producir, y que va a generar un impacto mayor en eficiencia, va a ser compartir los coches de los particulares".

En este sentido, el ejecutivo ha comentado que los espacios de datos compartidos "van a suponer un antes y un después", así como las plataformas únicas para facilitar la usabilidad a los clientes. "Estoy convencido de que el futuro de la tecnología y de la innovación tecnológica aplicada a la movilidad es muy prometedor, por lo que la ventanilla de la innovación tiene que estar abierta por la Administración y tiene que ser favorecedora", ha concluido.

De su lado, la subdirectora de Productos Energéticos de Repsol, Estíbaliz Pombo, ha puesto el foco en que la movilidad se está enfrentando a "grandes retos", como que el parque de vehículos se está envejeciendo, por lo que se deben dar "soluciones para todo el mundo". "No solo tenemos que hablar de electrificación", ha comentado, a pesar de reconocer que "la electricidad es un punto clave y seguirán impulsándola".

Al hilo, la directiva ha apuntado que ya hay alternativas reales en el mercado, como son los combustibles renovables. "El considerar todas las alternativas, no empujar una sola, es la única forma de acelerar la descarbonización de la movilidad y llegar a esos objetivos de descarbonización", ha afirmado, haciendo hincapié en que es clave "combinar todas las tecnologías y todas las energías".

MEJORA EN INFRAESTRUCTURAS DE RECARGA DE COCHES ELÉCTRICOS

El director general en Iberia de Polestar ha indicado que a pesar de que desde su compañía ven "que hoy por hoy la transformación ya es real, esta no es homogénea en Europa". "Vemos que en España se ha mejorado muchísimo en infraestructuras de recarga, sobre todo en autopista", ha resaltado, a pesar de reconocer que España aun se encuentra a la cola del Viejo Continente en cuanto a penetración del coche eléctrico.

Por último, el ejecutivo ha destacado la importancia de que el cliente confíe en las innovaciones de los coches eléctricos, mencionando también el objetivo de Polestar de alcanzar las cero emisiones de dióxido de carbono (CO2) no solamente dentro de la movilidad del coche pero también en su ciclo de producción.

Por su parte, la directora de Operaciones de Uber en España ha enfatizado que la visión de la empresa de la movilidad del futuro pasa por una movilidad que sea "eléctrica, compartida y multimodal". "Creemos que la movilidad compartida tiene un papel muy clave en cuanto a liderar este cambio", ha expresado, señalando que desde Uber tienen el compromiso de convertirse en 2040 en una plataforma totalmente eléctrica e integrar distintos medios de transporte.

Para terminar, respecto a lo vehículos autónomos, la ejecutiva ha informado que "esto ya es una realidad a través de la plataforma de Uber". "En ciudades de Estados Unidos y de Oriente Medio, la gente ya puede solicitar un Uber y que llegue un vehículo sin conductor", ha explicado, detallando que esto es algo que necesita de "un avance regulatorio y de un marco regulatorio", como ocurre también con otras innovaciones como la movilidad compartida.

Al hilo, el director de Transformación de TK Elevator, Óscar García, ha abogado por integrar la movilidad vertical en las ciudades para lograr que sean más humanas y amables. En esta línea, el directivo ha asegurado que el parque de ascensores de España es uno de los más grandes del mundo en cuanto a número de ascensores por habitante, pero ha advertido que hay 1,2 millones de ascensores que están envejecidos.

Por último, en cuanto a la actualización de estos ascensores, ha indicado que ya muestran unos niveles "punteros" de seguridad y sostenibilidad y ha destacado también la conectividad.