Skyscanner ofrecerá los vuelos de Ryanair en su web

MADRID 11 Sep. (EUROPA PRESS) -

Ryanair ha firmado un acuerdo de colaboración con Skyscanner por el que ahora esta agencia de viajes 'online' tendrá acceso directo al contenido de la aerolínea irlandesa y podrá ofrecer los vuelos en su web.

Ryanair emprendió una batalla contra las agencias de viajes 'on line' hace un par de años al considerar que estas inflaban los precios y realizaban otra serie de prácticas que perjudicaban a los consumidores.

Por eso les prohibió a todas distribuir sus billetes y comenzó a reunirse con algunas para cerrar acuerdas que permitieran publicar los vuelos de Ryanair en las diferentes páginas web.

Con este acuerdo, los clientes de Skyscanner podrán acceder a los 235 destinos de Ryanair con la garantía de transparencia de precios y productos complementarios.