Talgo adjudica a GMV el suministro de sistemas inteligentes para los nuevos trenes cama de Egipto

Un cartel indica la sede de Talgo, a 9 de febrero de 2025, en Madrid (España) - RICARDO RUBIO / EUROPA PRESS

MADRID 6 Oct. (EUROPA PRESS) -

Talgo ha adjudicado a GMV un contrato para el suministro de sistemas inteligentes de transporte (ITS) destinados a los nuevos trenes cama que la compañía ferroviaria fabricará para el operador egipcio Egyptian National Railways (ENR), según ha informado este lunes la multinacional tecnológica en un comunicado.

El acuerdo contempla la integración de los sistemas de megafonía e intercomunicación, el sistema de videovigilancia (CCTV) y el sistema denominado Mobile Communication Gateway (MGC), todos ellos con desarrollo tecnológico propio de GMV.

El sistema de megafonía e intercomunicación permitirá a la tripulación emitir avisos al pasaje y mantener comunicación interna en situaciones ordinarias y de emergencia.

El sistema de videovigilancia integrará un grabador digital NVR y cámaras IP distribuidas a lo largo del tren, junto con monitores táctiles en cabina que ofrecerán visión en tiempo real.

Por su parte, el sistema MCG recopilará datos de diagnóstico a bordo y los transmitirá a tierra para su posterior análisis.

Todos estos sistemas estarán plenamente integrados con la monitorización y control del tren, garantizando la interoperabilidad con el resto de equipamiento embarcado y facilitando la gestión eficiente de la operación ferroviaria.

Esta nueva adjudicación refuerza la colaboración continua entre Talgo y GMV en diferentes proyectos, tanto en la fabricación de nuevas series de material rodante como en la modernización de las ya existentes, según ha destacado la empresa.