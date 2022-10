Los taxistas madrileños podrán aplicar desde el 1 de enero un 15% de descuento en la precontratación del servicio

MADRID, 17 Oct. (EUROPA PRESS) -

Los taxistas madrileños podrán aplicar desde el 1 de enero un 15 por ciento de descuento en la precontratación del servicio, ha adelantado el delegado de Medio Ambiente y Movilidad, Borja Carabante, en la comisión del ramo.

En estos momentos se están ultimando los informes. Carabante, a una pregunta de Vox, ha defendido que en el Gobierno municipal apuestan por "dar más flexibilidad al taxi, antes que regularizar las VTC".

Eso se traduce en la "eliminación de trabas a los taxis dándoles ayudas de hasta 8,2 millones de euros para la renovación de los coches y ayudas directas por pérdidas de recaudación por la Covid", unido a una "ordenanza consensuada y bien acogida, menos por la izquierda". Carabante ha insistido en la flexibilización para promover una "sana competencia".

La cuestión ha llegado a la comisión de la mano del edil de Vox Fernando Martínez Vidal, que ha abogado por el principio de libre competencia y, para subrayar, que no tienen nada en contra de las VTC. "Pero el taxi no está contento porque el Ayuntamiento no les trata como se merecen", ha lamentado Martínez Vidal.

El concejal de Vox ha indicado algunos de los requisitos que tienen que cumplir los taxistas, no así las VTC, "como que se les apague el taxímetro cuando termina su horario", unido a que hay VTC "en paradas de taxis incumpliendo el reglamento de transportes de la Comunidad". "La libre competencia es buena solo si el taxi puede competir en igualdad de condiciones", ha zanjado Martínez Vidal.