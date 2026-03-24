Los trabajadores de Airbus mantienen convocados los paros para este martes tras no alcanzar acuerdo con la empresa

MADRID, 24 Mar. (EUROPA PRESS) -

Los sindicatos mantienen los paros convocados para este martes en todos los centros de trabajo de Airbus en España para pedir un aumento salarial acumulado del 9% entre 2026 y 2027 tras no lograr un acuerdo durante la reunión celebrada este lunes, según han confirmado fuentes sindicales a Europa Press.

Las acciones sindicales comenzaron este lunes a las 12.00 horas, cuando CCOO de Industria, ATP y SIPA habían convocado concentraciones a las puertas de todos los centros del fabricante aeronáutico en España, situados en Getafe (Madrid), Illescas (Toledo), Albacete, Cádiz y Sevilla.

La compañía ha asegurado estar dispuesta a seguir manteniendo encuentros con los sindicatos para llegar a un acuerdo sobre la revisión salarial para estos dos años y les ha pedido que "retiren las medidas de presión".

La compañía señala que, "contrariamente a los que ha alegado la parte social", el proceso de negociación continúa abierto y con capacidad de evolución.

Además, ha recordado que todos los empleados de Airbus participan en los resultados de la compañía a través de una paga de reparto de beneficios acordada con los representantes de los trabajadores, así como una retribución variable o bonus, que se ingresarán en las próximas semanas.

Ambas partes se reunieron en la tarde de este lunes para tratar de llegar a un acuerdo que lograra disolver estas convocatorias, sin embargo, no llegaron a un punto común.

Por tanto, se mantienen los paros convocados para este martes --entre las 4.30 y las 6.30, entre las 10.00 y las 12.00 y entre las 16.00 y las 18.00--. Asimismo, se han convocado otros paros para el jueves, 26 de marzo.

Los sindicatos reclaman una subida acumulada del 9% durante 2026-2027 y señalan que la compañía "bloquea la negociación al mantener su escuálida propuesta", por lo que estas movilizaciones se han diseñado para garantizar "una revisión justa en el grupo aeroespacial".

Además, ponen de relieve que todo se da en un contexto de "elevada carga de trabajo", "resultados empresariales récord" y perspectivas de crecimiento sostenido en todas las divisiones, por lo que reclaman que la dirección dé respuesta a "la contribución, compromiso y esfuerzo" de la plantilla.