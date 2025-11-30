El tráfico aéreo global crece un 6,6% en octubre impulsado por la demanda internacional

Archivo - Pasajero en el aeropuerto de Barajas - PABLO BLAZQUEZ DOMINGUEZ - Archivo

MADRID 30 Nov. (EUROPA PRESS) -

El tráfico aéreo mundial aumentó un 6,6% en octubre de 2025 respecto al mismo mes del año anterior, según los datos publicados por la Asociación Internacional de Transporte Aéreo (IATA), que atribuye este avance al dinamismo del mercado internacional y a la solidez de la demanda pese al contexto económico incierto.

La capacidad global creció un 5,8% interanual y el factor de ocupación se situó en el 84,6%, 0,7 puntos porcentuales más que en octubre de 2024.

En los vuelos internacionales, la demanda repuntó un 8,5%, con un aumento de la oferta del 7,1% y una mejora del factor de ocupación hasta el 84,6%. En el mercado doméstico, la demanda avanzó un 3,4% con una capacidad un 3,6% superior a la del año anterior, manteniendo una ocupación del 84,6%.

El director general de IATA, Willie Walsh, ha destacado la fortaleza del mes y, en particular, el crecimiento del 4,5% en el tráfico internacional de las aerolíneas norteamericanas tras varios meses de estancamiento. También subrayó que la oferta programada para los próximos meses continúa al alza, con un incremento previsto del 3,6% en noviembre y del 4,7% en diciembre.

Walsh ha afirmado que, pese a la incertidumbre económica de 2026, la resistencia de la demanda aérea "es un punto positivo que los gobiernos deberían cuidar con atención", por el impacto que tiene en empleo y crecimiento.