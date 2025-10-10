El transporte público supera los 362 millones de viajeros en agosto, impulsado por el AVE y el autobús

Archivo - Un autobús en la estación Sur de Méndez Álvaro con motivo de la operación salida de inicios de agosto, a 28 de julio de 2023, en Madrid (España). - Alberto Ortega - Europa Press - Archivo

MADRID 10 Oct. (EUROPA PRESS) -

El transporte público fue utilizado por más de 362,4 millones de pasajeros en España el pasado mes de agosto, lo que supone un incremento del 2,6% respecto al mismo mes de 2024, según la Estadística de Transporte de Viajeros publicada este viernes por el Instituto Nacional de Estadística (INE), que destaca los incrementos de la alta velocidad y los autobuses asociados al periodo vacacional.

El uso del transporte se comportó de forma dispar según el tipo de trayecto, con un aumento del 4% en el transporte urbano (hasta los 222,8 millones de viajeros) y un descenso del 1,4% en el interurbano (con más de 117,8 millones de viajeros).

Dentro del transporte interurbano, el transporte por autobús fue el único que registró un crecimiento en tasa anual, con un incremento del 1,8%.

En el transporte ferroviario, que en conjunto disminuyó un 5,9%, el comportamiento fue muy distinto por tipo de trayecto, lo que explica la caída global.

El transporte en Cercanías cayó un 5,3% (36,3 millones de pasajeros), mientras la Media Distancia se desplomó un 24,4% (3,2 millones de pasajeros).

En contraste, la Larga Distancia, favorecida por los desplazamientos vacacionales de verano, experimentó un crecimiento del 7%, superando los 4,5 millones de viajeros.

Dentro de esta, el ferrocarril de alta velocidad destacó especialmente al ser utilizado por más de 3,6 millones de viajeros y registrar un incremento del 9,1% respecto a agosto de 2024.

Respecto a otros medios de transporte interurbanos, el aéreo cayó un 0,3% y el marítimo descendió un 1,6%, según el INE.

METRO Y AUTOBÚS LIDERAN LA MOVILIDAD URBANA

En el ámbito del transporte urbano, el incremento del 4% se debió principalmente al aumento de usuarios en el autobús urbano, que creció un 4,5%, y en el metro, que subió un 3,2% en tasa anual.

Por comunidades autónomas, el número de viajeros en el transporte por autobús presentó las mayores subidas en Comunidad de Madrid (11,8%), Extremadura (10,7%) y País Vasco (6,9%). Cataluña fue la única comunidad con un descenso (-0,5%).

En cuanto al transporte por metro, aumentó en todas las ciudades que disponen de él, con la excepción de Valencia, donde disminuyó un 16,8%. El metro de Palma fue el que registró el mayor incremento, con un espectacular 56%.

FUERTE CRECIMIENTO DEL TRANSPORTE DISCRECIONAL

Finalmente, el transporte especial y discrecional también creció notablemente en agosto, con más de 21,6 millones de usuarios, lo que representa un aumento del 11,7% en tasa anual.

El transporte especial subió un 15,7%, destacando los aumentos del 14% en el escolar y del 15,7% en el laboral. Por su parte, el transporte discrecional creció un 10,4% respecto a agosto de 2024, alcanzando más de 16,3 millones de viajeros.