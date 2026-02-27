Transportes impulsa con 15 millones de euros un espacio común europeo de datos de movilidad y logística - ARCHIVO

MADRID 27 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible ha anunciado este viernes la dotación de 15 millones de euros del Programa Europa Digital al proyecto BoostEDIC M&L, una iniciativa para acelerar la creación de un espacio común europeo de datos de movilidad y logística.

El proyecto BoostEDIC M&L, que reúne a seis Estados miembros de la UE y un total de 25 entidades, busca "facilitar el intercambio seguro y estandarizado de datos entre administraciones y operadores, con el objetivo de reforzar la interoperabilidad en toda la Unión Europea", según el comunicado.

Según el Ministerio, "el uso inteligente de los datos permitirá ofrecer información más precisa y en tiempo real, mejorar la coordinación entre distintos modos de transporte y la eficiencia de los servicios públicos".