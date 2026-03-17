Los transportistas lamentan que el Gobierno haya aplazado al viernes las medidas ante la guerra en Irán

Archivo - Un camión reposta en una gasolinera - Alberto Ortega - Europa Press - Archivo

MADRID 17 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Confederación Española de Transporte de Mercancías (CETM) ha lamentado que el Consejo de Ministros no haya aprobado este martes las medidas anunciadas para amortiguar el impacto que la guerra en Irán está teniendo en el conjunto de la economía española, ya que finalmente se aprobarán el viernes en Consejo extraordinario.

"El Ejecutivo ha optado por aplazar la adopción de medidas urgentes (presumiblemente, hasta el próximo viernes), trasladando las decisiones a futuras reuniones", ha señalado la patronal en un comunicado, en el que califica este retraso de "incomprensible" y cree que evidencia "una preocupante falta de anticipación en un sector clave para el funcionamiento del país".

Además, la CETM advierte de que la falta de actuación inmediata compromete la viabilidad de miles de empresas transportistas, al tiempo que puede desencadenar efectos en cadena sobre el conjunto de la economía.

"El transporte de mercancías por carretera es esencial para garantizar el abastecimiento, sostener la actividad industrial y mantener el dinamismo del comercio. Cualquier deterioro en este sector impactará directamente en los costes, en la competitividad empresarial y en el bienestar de los ciudadanos", alerta.

Asimismo, la organización subraya que cada día de retraso incrementa las necesidades reales de las empresas, que se ven obligadas a asumir sobrecostes crecientes "sin ningún tipo de apoyo".

El Gobierno ya ha anunciado que celebrará este viernes un Consejo de Ministros extraordinario para informar del plan integral de respuesta a las consecuencias de la guerra en Irán iniciada por Estados Unidos e Israel.

Las medidas irán encaminadas a compensar la subida de los carburantes, con especial atención en el campo, la pesca y los transportistas.