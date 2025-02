Uber compra un 30% de Auro por 220 millones de euros

Asegura que es un paso más en su apuesta por España, un país prioritario para la compañía

MADRID, 3 Feb. (EUROPA PRESS) -

Uber ha comprado por 220 millones de euros un 30% del capital de Auro New Transport Concept (Auro), la empresa de VTC que durante años tuvo un acuerdo de exclusividad con Cabify hasta que el pasado mes de diciembre el Tribunal Constitucional avaló la ruptura de esa exclusividad.

Así lo ha avanzado uno de los fundadores de Auro, Félix Ruiz, en una entrevista al canal de clipping y seguimiento de medios News To You (NTY), en la que detalla que la transacción valora ese 30% en 180 millones de 'equity value', eliminando los 40 millones de euros de deuda.

Un portavoz de Uber consultado por Europa Press ha defendido que esta participación minoritaria en Auro "es una prueba más de su apuesta por España" que, en los últimos años, se ha convertido "en un país prioritario" para la compañía.

"Vamos a seguir trabajando con los sectores del taxi y de la VTC para ofrecer oportunidades económicas a miles de conductores y contribuir a un modelo de movilidad más sostenible para nuestras ciudades", ha añadido.

Félix Ruiz, que también ha participado en proyectos como Tuenti, Job&Talent o Playtomic, ha asegurado que las negociaciones han durado un año y medio y que la iniciativa partió de él mismo, bajo la presión a Uber de que otras empresas del sector como Bolt --de Cabify dice que "no tiene dinero"-- pudiesen también estar interesadas.

"Ellos saben que podía haber otro comprador, aunque no lo hemos jugado a dos bandas, y eso ha sido muy duro. Me ha consumido muchísimo la venta, a mí, a todos. Ha sido probablemente la venta más difícil, pero es con la que más dinero he ganado", ha admitido el empresario.

Ruiz ha explicado cómo creció Auro, cuando preparó la compra de 3.000 licencias de VTC por 75 millones de euros con solo 9 millones de euros en 2017, con un plazo de 3 meses para aportar los fondos restantes.

La empresa acudió a Uber y ésta mostró su disposición a financiar 50 millones de euros con devolución en 3 años, pero a la semana siguiente dimitió el consejero delegado de Uber en ese momento, Travis Kalanick, lo que truncó la operación.

Posteriormente fue Cabify la que prestó ese dinero, permitiendo levantar una empresa con un 90% de deuda. Ahora tiene en torno a 3.500 conductores empleados y 200 trabajadores en la sede, con un resultado bruto de explotación (Ebitda) de alrededor de 9 millones de euros, según las cifras aportadas por Ruiz.

En 2021, el Tribunal Superior de Justicia de Madrid sentenció que Auro no podía romper su acuerdo de exclusividad con Cabify, aunque en 2023 el Tribunal Constitucional admitió un recurso que abría la puerta a legitimar las operaciones que la empresa ya llevaba a cabo con Uber o Bolt. Finalmente, en diciembre de 2024, el Constitucional estimó la demanda de Auro.