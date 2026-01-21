USO se solidariza con la huelga de maquinistas y pide unidad sindical para movilizar el servicio de a bordo

Archivo - Tren AVE de Renfe - EUROPA PRESS - Archivo

MADRID 21 Ene. (EUROPA PRESS) -

Unión Sindical Obrera (USO) ha expresado este miércoles su solidaridad con la huelga de maquinistas anunciada por el Sindicato Español de Maquinistas Ferroviarios (Semaf), una medida que considera "más que necesaria" tras los accidentes ferroviarios de los últimos días, en los que han fallecido 44 personas.

En concreto, en Adamuz (Córdoba) han fallecido 43 personas, entre ellas el maquinista del tren Alvia y un viajero del mismo tren que también era maquinista, mientras que en Gelida (Barcelona) ha muerto un maquinista en prácticas tras descarrilar un tren de Rodalies que impactó con un muro de contención.

"De entre nosotros, se sigue buscando entre los desaparecidos al compañero de Serveo, a cuya familia queremos trasladar nuestro apoyo incondicional", ha afirmado Luis Miguel González Zavala, secretario general de USO-Serveo.

El sindicato ha afirmado en un comunicado que la sección de USO en el servicio de a bordo de Renfe buscará la unidad sindical, incluso con los trabajadores de Iryo, para movilizarse también desde el sector.

"Creemos que es el momento de estar todos a una. USO cree que hay que movilizarse, pero en nuestro sector somos muchos más sindicatos y debemos ponernos de acuerdo con una sola voz. Nosotros ya estamos decididos a hacerlo", advierte el sindicalista.

González Zavala incide en que "tras dos días de silencio por respeto a las víctimas y a los profesionales que siguen trabajando en su recuperación, ya es momento de alzar la voz".

"Exigimos investigaciones exhaustivas en ambos casos, Adamuz y Rodalies, señalar responsables si los hubiera e ir más allá. Es cierto que ha habido mucha inversión en trenes e infraestructuras, pero también el crecimiento del tráfico ferroviario en nuestro país ha sido exponencial y quizás esa inversión no ha sido suficiente", opina.

En todo caso, USO señala que la prioridad es la seguridad de trabajadores y pasajeros, y avisa de que no se debe esperar a un siniestro de esta magnitud para revisarla.

Según USO-Serveo, el servicio de a bordo "sufre especialmente vibraciones y defectos de las infraestructuras, no sólo en casos extremos, como un accidente, sino su día a día".

"Trabajamos en bipedestación prolongada, con fatiga muscular, exposición a trastornos en la columna y miembros inferiores, así como sobrecarga neurológica constante por tensionar el sistema de equilibrio", sostiene el sindicato.

Por ello, USO ha manifestado su apoyo a los maquinistas que irán a la huelga, al tiempo que confía en que los accidentes de los últimos días sirvan "al menos para tener en cuenta cada queja, cada aviso sobre un tramo, haya sido o no el estado de la vía el motivo del accidente de Adamuz".