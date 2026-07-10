Los usuarios de la Alta Velocidad y el tren se contraen en mayo tras caer el sector ferroviario un 5,9%

Pasajeros en un andén de la estación de trenes de Puerta de Atocha durante la huelga de 24 horas en el transporte ferroviario, a 29 de junio de 2026, en Madrid (España).- Eduardo Parra - Europa Press

MADRID 10 Jul. (EUROPA PRESS) -

El número de usuarios del transporte por ferrocarril se redujo un 5,9% en mayo en comparación con el mismo mes del año anterior, quedándose al borde de los 59 millones de pasajeros. Este retroceso del sector ferroviario arrastró al transporte interurbano a terreno negativo, pese al repunte del autobús (+2,5%) y del avión (+2,4%), según los datos provisionales publicados este viernes por el Instituto Nacional de Estadística (INE).

El conjunto del transporte público estatal logró salvar el mes con un ligero incremento del 0,8% en tasa anual, superando los 524,9 millones de pasajeros, gracias fundamentalmente al buen comportamiento de los desplazamientos urbanos en metro y autobús.

En el desglose del transporte interurbano -que sumó más de 148,3 millones de viajeros-, la caída del 5,9% del sector ferroviario contrastó con los incrementos registrados en el resto de modalidades.

Así, el transporte por autobús interurbano creció un 2,5% y el sector aéreo repuntó otro 2,4%, mientras que el marítimo anotó un leve descenso del 0,3%.

La mayor caída en el transporte por ferrocarril se dió en la media distancia que cayó un 12,6% hasta los 3,7 millones de pasajeros. La larga distancia cayó un 6,4%, destacando el descenso en la alta velocidad del 7,1% hasta los 3,6 millones de usuarios, mientras que el resto de la larga distancia también cayó un 2,5%.

EL METRO IMPULSA EL TRANSPORTE URBANO Y SEVILLA SE DESPLOMA

El transporte urbano superó los 325 millones de viajeros en mayo.

En este ámbito, el metro se convirtió en el principal motor de crecimiento con un repunte del 3,4% en tasa anual, mientras que las líneas de autobús urbano registraron una subida más moderada del 0,8%.

Por ciudades, el uso del metro aumentó en casi todas las urbes españolas que disponen de este servicio. El suburbano de Valencia lideró los incrementos de mayo con una subida del 9,8% respecto al año anterior. En el extremo opuesto se situó Sevilla, donde el número de usuarios del metro sufrió una severa contracción del 17% interanual.

Por comunidades autónomas, el transporte urbano por autobús dejó las mayores subidas en el País Vasco (+5,3%), Canarias (+5,2%) y el Principado de Asturias (+4,1%).

Por el contrario, las tasas anuales más negativas se dieron en Andalucía (-3,1%), Comunitat Valenciana (-0,6%) y Extremadura (-0,5%).

EL TRANSPORTE ESCOLAR SE REDUCE

Por último, el transporte especial y discrecional se mantuvo prácticamente plano en mayo, con una inapreciable caída del 0,1% interanual y algo más de 51,4 millones de usuarios.

Por un lado, el transporte especial (escolar y laboral) bajó un 1,7% hasta los 29,9 millones de pasajeros debido a la caída del 2,6% del segmento escolar, que no pudo ser compensada por el repunte del 1,3% en los trayectos de trabajadores.

Por otro lado, el transporte discrecional (servicios turísticos y de ocio) cerró el mes al alza tras crecer un 2,3% interanual y superar los 21,4 millones de viajeros.