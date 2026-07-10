Un vuelo de Ryanair regresa a Tesalónica (Grecia) tras la rotura de una ventanilla de pasajeros

Archivo - FILED - 30 January 2023, Cologne: FILE PHOTO - A Ryanair passenger plane is parked at Cologne/Bonn Airport. Photo: Thomas Banneyer/dpa - Thomas Banneyer/dpa - Archivo

MADRID 10 Jul. (EUROPA PRESS) -

Un vuelo de Ryanair que cubría la ruta entre Tesalónica (Grecia) y Memmingen (Alemania) en la mañana de este viernes, 10 de julio, regresó a la ciudad griega poco después de su despegue por el desprendimiento de una ventanilla de pasajeros.

En consecuencia, la aeronave aterrizó con normalidad y los pasajeros regresaron a la terminal, mientras que uno de ellos solicitó asistencia médica, que le fue prestada en tierra en el aeropuerto de Tesalónica, según ha explicado la aerolínea en un comunicado compartido a Europa Press.

Con el objetivo de minimizar el retraso, la aerolínea dispuso de un avión de reemplazo que trasladó a los pasajeros a Memmingen y despegó de Tesalónica a las 09:35 horas (hora local) de esta mañana.

Según relatan medios locales, la causa podría ser que parte de un motor dañado del avión se desprendiera y golpeara una ventanilla de la cabina.