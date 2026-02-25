Wizz Air prevé incrementar un 34% su oferta y alcanzar 13 millones de pasajeros en España en 2026

La Corporate Communications Manager de Wizz Air, Vera Jardan - EUROPA PRESS

BARCELONA, 25 Feb. (EUROPA PRESS) -

La aerolínea húngara low-cost Wizz Air prevé incrementar un 34% su capacidad de asientos en España en 2026, con 3,5 millones de asientos adicionales respecto al año anterior, en un año en el que también espera operar 45.000 vuelos y alcanzar los 13 millones de pasajeros en el país.

Así lo ha explicado en una rueda de prensa este miércoles en Barcelona la Corporate Communications Manager de Wizz Air, Vera Jardan, en la que ha reivindicado a Barcelona, con un 31% de sus pasajeros de salida en España en 2025 y la previsión de que la compañía aumente su capacidad de vuelos un 18% en esta base en 2026.

En 2025, Wizz Air registró 9,6 millones de pasajeros en España, que concentró un 13% del total de usuarios de la aerolínea ese año (con 68,6 millones de viajeros), en un año en el que operó en 16 aeropuertos españoles (incluyendo la incorporación de Menorca), 44.700 vuelos y 136 rutas en el país.

"Wizz Air cuenta con más de 130 rutas hacia destinaciones europeas desde España y estamos trabajando para aumentar nuestra capacidad en el país. El año que viene tenemos previstos 45.000 vuelos y 5 nuevas rutas a través de 4 países", ha destacado Jardan.

Estas nuevas conexiones son Santander-Tirana, Santander-Sofia, Bilbao-Milano Malpensa, Palma-Nápoles y Menorca-Budapest, y prevé incrementar su actividad en Canarias, Baleares, Andalucía, Murcia, Galicia y Cantabria.

WIZZ AIR 'LET'S GET LOST'

La aerolínea húngara estrenará en España su iniciativa 'Let's Get Lost', una campaña basada en la idea de que "la espontaneidad está al alcance de todos", como ya ha ocurrido anteriormente en las rutas Abu Dabi-Kutaisi, Venecia-Riad, Milán-Roma y Londres-Antalya.

El concurso estará abierto a todos los ciudadanos españoles y en marzo está prevista una salida desde Barcelona hacia un destino desconocido.

500 MILLONES DE PASAJEROS EN 22 AÑOS

Fundada en 2004, Wizz Air cerró 2025 con más de 320 nuevas rutas, cerca de 335.000 vuelos y 68,6 millones de pasajeros transportados, su máximo histórico.

Recientemente, ha alcanzado los 500 millones de pasajeros, ha abierto su 39 base en los 19 países en los que opera, concretamente en Palermo (Italia), y prevé registrar más de 80 millones de viajeros en 2026.