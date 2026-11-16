Agricultura limita a 0,1 hectáreas las autorizaciones de nuevas plantaciones en Ribera del Duero para 2027

Archivo - Imagen de archivo de un viñedo de la D.O Ribera del Duero - ASAJA - Archivo

VALLADOLID 16 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Dirección General de Producción Agrícola y Ganadera ha limitado a 0,1 hectáreas las autorizaciones de nuevas plantaciones de viñedo en el ámbito de la Denominación de Origen Protegida Ribera del Duero para el año 2027.

Además, ha restringido a cero hectáreas las replantaciones y las autorizaciones por conversión de derechos en el ámbito de la DOP Ribera del Duero para el año 2026.

Así consta en la Resolución de la Dirección General de Producción Agrícola y Ganadera de 10 de noviembre publicada este lunes, día 16, en el BOCyL. La decisión se justifica en base a los motivos establecidos en el artículo 63.3 del Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo, de 17 de diciembre, conforme a los argumentos recogidos en el estudio justificativo presentado por el Consejo Regulador de la Denominación de Origen Protegida Ribera del Duero.