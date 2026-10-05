Agro.- Unas 2.000 personas participan en la X Feria Caprabo de Productos de Proximidad del Vallès

Imagen de la feria - CAPRABO

BARCELONA 5 Oct. (EUROPA PRESS) -

Unas 2.000 personas han participado en la X Feria Caprabo de Productos de Proximidad del Vallès, que la compañía ha celebrado en su supermercado de Caldes de Montbui (Barcelona).

La feria se ha celebrado este sábado con la participación de 23 pequeños productores y cooperativas agroalimentarias de Catalunya como Llet Nostra, La Boscana y Agrofresc, ha informado este lunes Caprabo en un comunicado.

Con este evento, la compañía ha cerrado su programa de ferias de proximidad de 2026, y ha celebrado un total de 59 ferias desde 2014 con una asistencia de más de 80.000 personas en 30 comarcas catalanas.