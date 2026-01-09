Agro.- Abren un expediente sancionador a una granja del Empordà (Girona) por no vacunar contra DNC

Archivo - Plan de vacunación de dermatosis nuclear contagiosa (DNC). - GENERALITAT - Archivo

LLEIDA 9 Ene. (EUROPA PRESS) -

El Govern de la Generalitat ha abierto un expediente sancionador a la explotación del Alt Empordà (Girona) en la que este miércoles se detectó un nuevo foco de dermatosis nodular contagiosa (DNC) en vacas de pastura por desatender un requerimiento formal para completar la vacunación obligatoria de todos los animales.

Lo ha explicado el Departamento de Agricultura en un comunicado este viernes, en el que precisa que la explotación estaba "parcialmente vacunada" y que el pasado mes de noviembre se emitió un requerimiento formal a su propietario para que vacunara a todos sus animales, aunque este fue desatendido.

En respuesta, la Conselleria ha anunciado la apertura de un expediente sancionador y ha recordado que todos los animales deben estar vacunados antes del 31 de enero y que, de lo contrario, se aplicarán "medidas coercitivas" para garantizar el cumplimiento de la normativa y la protección sanitaria del conjunto del sector.