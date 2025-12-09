Agro.- Ametller Origen habilita "la primera máquina" de recogida de envases reutilizables en España

Máquina de la tienda de Ametller Origen en Barcelona que permitirá devolver los envases de algunos productos para ser reutilizados. - AMETLLER ORIGEN

BARCELONA 9 Dic. (EUROPA PRESS) -

Ametller Origen, en colaboración con la Agència de Residus de Catalunya, ha colocado en una de sus tiendas de Barcelona, ubicada en los números 47 y 53 de la calle Numància, "la primera máquina de recogida de envases de alimentos reutilizables de distribución en España", según ha explicado este martes la empresa.

La máquina permite a los clientes devolver los envases de algunos productos, y recibir, por cada uno, una compensación de entre 0,45 y 0,25 euros, lo que alarga la vida de los envases y reduce los residuos generado, añade Ametller en un comunicado.

El proyecto "reafirma la apuesta de Ametller Origen para avanzarse a unos cambios normativos que afectarán a los modelos de consumo", ha destacado el jefe del departamento de prevención y eficiencia de recursos de la Agència de Residus de Catalunya, Alfred Vara.

En 2022, la empresa lanzó ya una primera iniciativa, por la que 15 tiendas de Ametller Origen sirven como punto de recogida de los envases reutilizables de la empresa de lácteos Letona, y que ha conseguido anotar una tasa media de retorno de un 46% con alrededor de 7.896 botellas.

La máquina ubicada en la tienda de Barcelona, los consumidores podrán devolver envases como los de Letona o la marca de kombucha Flax, que utilizan botellas ya pensadas para ser utilizadas de nuevo.