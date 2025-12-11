Limpieza de los vehículos de los Agents Rurals de la Generalitat de Catalunya, a 1 de diciembre de 2025, en Barcelona, Catalunya (España). España ha vuelto a registrar casos de peste porcina africana, una enfermedad que no se detectaba en el país desde su - David Zorrakino - Europa Press

BARCELONA 11 Dic. (EUROPA PRESS) -

La Conselleria de Empresa y Trabajo de la Generalitat ha autorizado un expediente de regulación temporal de empleo (ERTE) a 458 trabajadores de la Empresa de Trabajo Temporal (ETT) Gctplus que trabajaban en un matadero de Osona (Barcelona) por la crisis de la peste porcina africana (PPA).

El Departamento ha considerado justificado el ERTE por fuerza mayor planteado por la empresa, ya que las cuatro empresas que ocupan el matadero les había comunicado la baja de los trabajadores, han explicado fuentes de la Conselleria a Europa Press este jueves y ha avanzado 'El Periódico'.

Los empleados estaban contratados por la ETT, por lo que es esta empresa la que presenta el ERTE y no las compañías que recibían el servicio y que están ubicadas en Santa Eugènia de Berga (Barcelona).