Agro.- Las bodegas de Corpinnat facturan un 27% más en 2025 gracias a una vendimia "histórica"

Las bodegas asociadas a Corpinnat han alcanzado una facturación de 34,13 millones de euros en 2025, lo que supone un aumento del 27% interanual, en un año con una "vendimia histórica en calidad y cantidad".

Así lo han explicado el presidente de Corpinnat, Pere Llopart, y el vicepresidente de la entidad, Roc Gramona, este lunes durante la presentación de la Memoria Económica y Social de 2025 en la sede de Pimec.

"Los datos de 2025 nos muestran dos mensajes muy claros, de consolidación y de impacto. Corpinnat ha dejado de ser un proyecto emergente para convertirse en un modelo consolidado y de futuro", ha valorado Llopart.

En concreto, el grupo de 19 bodegas asociadas a la entidad durante el ejercicio, que ya han aumentado hasta 21 en 2026, han comercializado más de 3 millones de botellas durante el ejercicio, frente a las 2,25 botellas del año anterior, y con un precio medio de 20,45 euros cada una.

Respecto al precio de la uva, durante 2025 se han recogido casi 8 millones de kilogramos, con un precio garantizado a los viticultores de 0,92 euros el kilo y una media de 1,10 euros el kilo.

RETORNO ECONÓMICO

Así, los datos presentados este lunes apuntan a que el retorno económico a los 143 viticultores proveedores a la agrupación ha sido de 4,3 millones de euros, un 48% más que hace cuatro años, en 2021.

"Corpinnat es más que una marca, es un proyecto colectivo con valor añadido y retorno económico real que contribuye a garantizar la supervivencia del oficio, el territorio y el paisaje", ha explicado Gramona.

Además, la agrupación, que emplea a 343 personas y cuenta con 27 centros de trabajos, ha comercializado un total de 129 referencias a lo largo de 2025, un 29% más que el año anterior.

MERCADO EXTERIOR

Por mercados, el catalán y español concentra un 79% de las ventas, mientras que se exportó el 21% restante, a un total de 64 países del mundo, frente al 17% que se vendió al exterior en 2024.

Estados Unidos se mantiene como el principal destino de las exportaciones, con un 23% del total, seguido de Países Bajos, con un 14%, y Reino Unido y Suiza, con un 5% cada uno.

Preguntado por el posible impacto de las relaciones comerciales con Estados Unidos, Gramona ha afirmado que por el momento se mantendrán a la expectativa y trabajarán para revertirlo.

También ha hecho referencia a Mercosur, como uno de los mercados con una mayor proyección de crecimiento y que ha quedado paralizado, pero ha explicado que "todos nos estamos planteando las opciones más estables que no sean el mercado estadounidense".

FREIXENET

Respecto a la adquisición la semana pasada de Freixenet por parte de la compañía alemana Henkell, Llopart ha dicho que "cualquier hecho en el sector tiene un impacto", pero que prevé que este no sea demasiado elevado para Corpinnat.

Por su parte, Gramona ha afirmado que "lo que esperamos es que esta empresa pueda seguir vinculada al territorio tal y como lo estaba haciendo hasta ahora".