Agro.- Caprabo amplía su presencia en Tarragona con un nuevo supermercado en Creixell

Archivo - Interior de un supermercado Caprabo - EUROPA PRESS - Archivo

TARRAGONA 26 Mar. (EUROPA PRESS) -

Caprabo ampliará su presencia en Tarragona con la apertura de un nueva supermercado en Creixell, ubicada en el Camping & Family Resort de Creixell de esa localidad, en la línea de su plan de expansión del ejercicio y de su apuesta por el desarrollo de supermercados de proximidad en campings y entornos turísticos.

El nuevo supermercado tiene una superficie comercial de 130 m2, ha supuesto la creación de 4 puestos de trabajo y cuenta con un amplio horario de atención al público, de lunes a domingo de 8 a 21 horas, informa la cadena de supermercados en un comunicado este jueves.

El plan expansión de Caprabo en los últimos ejercicios ha supuesto la incorporación de una quincena de supermercados al año, en el marco de una estrategia que combina la apertura de tiendas franquiciadas con tiendas propias en Catalunya, su "mercado estratégico".