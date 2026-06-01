Agro.- Caprabo impulsa microdonativos para la campaña de aprovechamiento de Fundació Espigoladors

Archivo - Imagen de la tarjeta del club Caprabo. - CAPRABO - Archivo

BARCELONA 1 Jun. (EUROPA PRESS) -

Caprabo ha puesto en marcha una campaña de microdonativos que destinará al proyecto de la Fundació Espigoladors 'Urban(eat)a: Ciudades Comestibles' para promover el aprovechamiento alimentario.

La iniciativa busca impulsar el uso de los frutos del arbolado urbano, que suelen tener fines únicamente decorativos o climáticos y conlleva que estos se desperdicien, informa Caprabo este lunes en un comunicado.

Así, tras la recolección de naranjas, limones, olivas y otros, los frutos recuperados se transforman en nuevos productos alimentarios como mermeladas o aceite en obradores de inclusión laboral.

Los productos resultantes se devuelven al municipio y a la ciudadanía, o se destinan a administraciones públicas y entidades sociales locales.

La campaña estará activa durante junio en tiendas y también de forma online, e incluye además actividades de sensibilización como talleres en aulas o sesiones de cocina de aprovechamiento en escuelas, institutos, entidades y otros colectivos.