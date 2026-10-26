Agro.- Caprabo incorpora la posibilidad de pagar a través de Bizum

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BARCELONA 26 Oct. (EUROPA PRESS) -

Caprabo ha incorporado la posibilidad de pagar las compras realizadas en sus supermercados a través de Bizum, informa en un comunicado este lunes.

La cadena ha explicado que este método de pago elimina la necesidad de introducir datos bancarios ni tarjetas, simplificando así el proceso de compra y reduciendo los tiempos de pago.

El director Comercial y de Márketing de Caprabo, Daniel Ledesma, ha explicado que el objetivo es "trabajar para mejorar la experiencia de compra" de sus clientes.

"El uso de Bizum en los supermercados de Caprabo responde a la creciente demanda de soluciones de pago digitales, rápidas y seguras, por parte de los clientes", ha añadido.

Caprabo ha subrayado que la adopción de la plataforma refuerza su apuesta por la digitalización y por ofrecer a sus clientes las herramientas que mejor se adaptan a sus hábitos de consumo.