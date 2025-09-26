Agro.- Caprabo prevé alcanzar los 41 millones en ventas de productos de proximidad en 2025 (+6%)

Caprabo prevé que las ventas de productos de proximidad suban un 6% este año en Catalunya. - DAVID AIROB

BARCELONA 26 Sep. (EUROPA PRESS) -

Caprabo prevé que sus ventas de productos de pequeños productores y de cooperativas agrarias de Catalunya alcancen los 41 millones de euros este año, lo que supondría un 6% más que el año anterior, cuando obtuvo 38,5 millones, informa la cadena de supermercados en un comunicado este viernes.

Lo ha anunciado en la Fira Caprabo de Productes de Proximitat de Barcelona, una iniciativa que se celebra este viernes y sábado para fomentar el consumo y el conocimiento de los productos de proximidad del territorio.

Durante dos jornadas, una treintena de pequeños productores y cooperativas agroalimentarias de Catalunya dan a conocer sus productos al recién reformado supermercado Caprabo del Centre Comercial L'Illa Diagonal de Barcelona, y que ha supuesto una inversión de 5 millones.

La Fira ha sido inaugurada este viernes por el director general de Empresas Agroalimentarias, Calidad y Gastronomía del Departament de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentación de la Generalitat, Joan Gòdia, y el director general de Caprabo, Edorta Juaristi.

Juaristi ha afirmado que estas ferias son esenciales para potenciar el consumo y conocimiento de los productos de proximidad, calidad y temporada: "Nos convierte en sólidos aliados de los pequeños productores agroalimentarios".