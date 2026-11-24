Productos navideños en un supermercado Caprabo - DAVID AIROB - CAPRABO

BARCELONA 24 Nov. (EUROPA PRESS) -

Caprabo prevé que las ventas de productos típicos navideños crezcan un 6% interanual durante la campaña de Navidad de este año y ha añadido que las marcas catalanas representan el 70% de las ventas de turrones y el 90% de 'neules' y 'galets'.

En un comunicado este martes, la cadena ha explicado que la presencia de productos de proximidad se extiende en otras categorías clave como los caldos, con un 50%; galletas, con un 80%, y frutos secos, con un 25%.

Por su parte, las bodegas catalanas copan la totalidad de las ventas de cava y el 45% de las de vino.

Por otro lado, Caprabo ha explicado que los productos frescos "continúan siendo uno de los principales motores de la campaña navideña", y ha destacado la oferta de cítricos, piña, frutos rojos y uva.

En carnes, ha destacado el cordero, el cabrito y los cortes 'premium' de vacuno, mientras que en pescado ha hecho hincapié en las ventas de lubina y dorada, y en charcutería, en las de jamones, paletillas, ibéricas y quesos.