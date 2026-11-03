Catalunya estudia soluciones de la industria gallega para impulsar el sector del mejillón

Imagen de la visita de la delegación catalana a Galicia - GOVERN DE LA GENERALITAT

BARCELONA 3 Nov. (EUROPA PRESS) -

Una delegación del Govern de Catalunya y la Federació de Productors de Mol·luscs del Delta de l'Ebre (Fepromodel) ha viajado a Galicia para conocer diferentes soluciones de la industria del mejillón y analizar una posible aplicación en Catalunya, informa el Departamento de Agricultura en un comunicado este martes.

En concreto, la delegación catalana se ha reunido con Organización de Productores del Mexillón de Galicia (Opmega) para conocer y analizar sistemas de captación de semilla, nuevas fórmulas de comercialización y soluciones de envasado que impulsen la competitividad del sector en Catalunya.

La delegación ha estado formada por la directora general de Política Marítima y Pesca Sostenible, Itziar Segarra; el subdirector general de Pesca, Acuicultura y Estructuras Pesqueras, Martí Puig; el director de los Servicios Territoriales en las Terres del Ebre, Antoni Espanya, y el presidente y vicepresidente de la Federación de Productores de Mejillones del Delta del Ebro, Santiago Tomàs y Lorenzo Benet.

Entre las visitas que se han llevado a cabo, el departamento ha destacado la de una planta de cocción y congelación de mejillones, una instalación de depuración y envase de producto fresco y un proyecto experimental de 'hatchery', un vivero de mejillones, y los sistemas de captación de mejillón mediante 'longlines'.

Las delegaciones catalana y gallega también han explorado posibles sinergias entre los sectores catalán y gallego, especialmente respecto a la promoción del consumo de mejillones y ostras como alimentos de "alto valor nutricional" y reforzar la identificación del origen de estos productos.