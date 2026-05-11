Agro.- Catalunya impulsa un nuevo plan contra incendios forestales, con 14 ejes de confinamiento

Archivo - Un helicóptero trabaja en las labores de exinción de un incendio forestal - Glòria Sánchez - Europa Press - Archivo

BARCELONA, 11 May. (EUROPA PRESS) -

El Govern de la Generalitat, a través del trabajo coordinado de diferentes departamentos, impulsa una nueva estrategia de gestión forestal y prevención de incendios forestales, para garantizar la protección del territorio y las personas y la preservación del medio natural, y que comportará la creación de 14 ejes de confinamiento para evitar la propagación de grandes incendios.

La presentan este lunes la consellera de Interior de la Generalitat, Núria Parlón, y el conseller de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentación, Òscar Ordeig, en Montserrat, en Barcelona, dos de los departamentos implicados en la redacción del plan.

La estrategia, que tiene forma de Acord de Govern, será aprobada en el Consell Executiu este martes, y prevé incrementar inicialmente el presupuesto que destina la Generalitat a este ámbito en al menos 36,8 millones de euros anuales, distribuidos en diferentes medidas y herramientas.

Esta estrategia responde al avance del cambio climático, que ha hecho aumentar los meses con riesgo de incendio, detallan fuentes del Govern, pero también por la evolución de la masa forestal en Catalunya, que ocupa un 65% del territorio, o el abandono de usos del suelo agrario y ganadero, lo que ha generado una situación de "fragilidad" en el territorio ante los episodios de fuego.

PREVENCIÓN Y ADAPTACIÓN

La nueva estrategia se basa en cuatro ejes estratégicos, con la prevención forestal y adaptación al cambio climático en el centro, y que comportará, entre otros, el desarrollo de franjas de protección a 25 metros de las zonas urbanas y el impulso de planes de prevención de incendios en todos los municipios, así como la planificación de los perímetros de protección prioritaria, aquellas masas de bosque con un riesgo alto de incendio.

En el primer caso, el Govern ha elevado de 1,5 millones a 15 millones anuales las ayudas para los ayuntamientos para medidas de prevención y protección, mientras que en el segundo, se trabajará en la redacción de los planes concretos para cada una de las 34 zonas de riesgo que existen en Catalunya.

EJES DE CONFINAMIENTO

Además, se ha impulsado la creación de 14 ejes de confinamiento en Catalunya, diseñados para evitar la propagación de grandes incendios; ocuparán alrededor de 128.000 hectáreas e implicarán la actuación directa en 34.194 hectáreas para crear una tipología de paisajes que eviten la propagación del fuego entre macizos.

La medida responde al incremento de incendios sobre los que no se tiene capacidad de extinción dada la magnitud e intensidad de los mismos, explican las mismas fuentes, pues han aumentado de un 0,2% en 2003 hasta un 11% en 2023.

Las actuaciones para crear estos ejes se centrarán en un "mosaico" de diferentes áreas de paisajes que no permitan la propagación del fuego desde el punto de vista combustible, e implicarán la licitación de obras en las áreas o trabajos forestales, que por el momento han comenzado ya en las fincas de propiedad pública, pero se llevarán a cabo también en las privadas.

PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO

Otro eje es la planificación y gobernanza, por el que se prevé ordenar los medios de la administración, tanto en la gestión de bosques privados, a través del Centre de la Propietat Forestal, como públicos, en los servicios territoriales.

También el impulso del desarrollo rural y territorial, para lo que se prevé una "ventana única" para los ganaderos de las explotaciones extensivas, que facilite el acceso a las ayudas y planes que llevan a cabo las diferentes administraciones.

En este sentido, la estrategia también potenciará la modernización y profesionalización del sector forestal, así como la valorización de los productos forestales como la madera.

PLAN GENERAL FORESTAL

La estrategia se enmarca en el Plan General de Política Forestal de Catalunya, que se está tramitando actualmente y el Govern prevé aprobar definitivamente el año que viene, y supondrá la ordenación del ejecutivo a la hora de afrontar la gestión forestal en Catalunya.

Se ha planteado como una estrategia adaptativa, para hacer frente al escenario cambiante; preventiva, con el objetivo de evitar problemas mayores en el futuro; activa, con medidas pensadas durante todo el año, y planificada, en el corto, medio y largo plazo.

TRABAJO INTERDEPANTAMENTAL

La estrategia emana de una "coordinación interdepartamental" de diferentes consellerias, entre ellas las de Agricultura, Interior, Territorio, Economía y Presidencia, y ha contado con la participación del cuerpo de Bombers de la Generalitat en el diseño de las medidas.

Estas implicarán, además, el trabajo tanto de las consellerías como de las administraciones locales, el sector forestal y otros actores del territorio, y se desarrollará en paralelo a otras estrategias, como la de transición energética, para "compartir sinergias".